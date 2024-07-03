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В ночь на четверг Землю накроет магнитная буря
В ночь на четверг Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В ночь на четверг Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря накроет Землю в ночь на четверг. Информация об этом размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T18:31
2024-07-03T18:31
2024-07-03T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Магнитная буря накроет Землю в ночь на четверг. Информация об этом размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По информации специалистов лаборатории, магнитная буря начнется ближе к полуночи. Около шести утра 4 июля состояние магнитосферы будет возбужденным, после чего она начнет успокаиваться.Днем в среду была зафиксирована средняя вспышка на Солнце.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждали, что в первую неделю июля на Землю обрушится магнитная буря.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыВ ближайшие годы на Землю может упасть астероид - экспертПо Земле ударили тяжелые солнечные частицы
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стихия, природа, магнитные бури, новости, земля, здоровье, космос
В ночь на четверг Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на четверг