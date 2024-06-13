https://crimea.ria.ru/20240613/magnitnye-buri-v-iyule---prognoz-uchenykh-1138064961.html

Магнитные бури в июле - прогноз ученых

Магнитные бури в июле - прогноз ученых - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Магнитные бури в июле - прогноз ученых

В первую неделю июля на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T07:47

2024-06-13T07:47

2024-06-13T07:47

магнитные бури

солнце

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В первую неделю июля на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, затяжной солнечный шторм ожидается 6 и 7 июля. При этом он не достигнет высоких значений мощности - геомагнитное возмущение ожидается на уровне G1 .До конца июня новых геомагнитных возмущений, по прогнозам ученых, не ожидается. После череды солнечных взрывов, скорость и плотность солнечного ветра вернулись к норме. Геомагнитная активность пока находится в спокойной зоне, отмечается на сайте лаборатории.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияниеРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыВ ближайшие годы на Землю может упасть астероид - эксперт

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магнитные бури, солнце, земля, космос, астрономия, наука и технологии, новости, общество