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Магнитные бури в июле - прогноз ученых - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Магнитные бури в июле - прогноз ученых
Магнитные бури в июле - прогноз ученых - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Магнитные бури в июле - прогноз ученых
В первую неделю июля на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T07:47
2024-06-13T07:47
магнитные бури
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земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В первую неделю июля на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, затяжной солнечный шторм ожидается 6 и 7 июля. При этом он не достигнет высоких значений мощности - геомагнитное возмущение ожидается на уровне G1 .До конца июня новых геомагнитных возмущений, по прогнозам ученых, не ожидается. После череды солнечных взрывов, скорость и плотность солнечного ветра вернулись к норме. Геомагнитная активность пока находится в спокойной зоне, отмечается на сайте лаборатории.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму можно будет увидеть еще более мощное полярное сияниеРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыВ ближайшие годы на Землю может упасть астероид - эксперт
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магнитные бури, солнце, земля, космос, астрономия, наука и технологии, новости, общество
Магнитные бури в июле - прогноз ученых

В начале июля на Землю обрушится двухдневная магнитная буря - ученые

07:47 13.06.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В первую неделю июля на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, затяжной солнечный шторм ожидается 6 и 7 июля. При этом он не достигнет высоких значений мощности - геомагнитное возмущение ожидается на уровне G1 .
До конца июня новых геомагнитных возмущений, по прогнозам ученых, не ожидается. После череды солнечных взрывов, скорость и плотность солнечного ветра вернулись к норме. Геомагнитная активность пока находится в спокойной зоне, отмечается на сайте лаборатории.
Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.
Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.
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