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По Земле ударили тяжелые солнечные частицы
По Земле ударили тяжелые солнечные частицы - РИА Новости Крым, 08.06.2024
По Земле ударили тяжелые солнечные частицы
По Земле в субботу нанесен удар тяжелыми солнечными частицами. Об этом со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева пишет РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T15:00
2024-06-08T15:00
2024-06-08T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. По Земле в субботу нанесен удар тяжелыми солнечными частицами. Об этом со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева пишет РИА Новости.Руководитель лаборатории подчеркнул, что это является очень редким явлением.Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов, отметил он. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне еще не менее двух-трех суток, пояснил ученый.По словам ученого, удар был нанесен двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, которая произошла около полуночи в активной области 3697. Это первое протонное событие, созданное данной областью при ее текущем (второму по счету) прохождении мимо Земли.Область находится все еще достаточно близко к линии Солнце-Земля, поэтому через двое суток не исключен плазменный удар с магнитными бурями. Примерно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы достичь Земли, отметил Богачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парадВпервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буряПолярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном
https://crimea.ria.ru/20240603/moschnye-vzryvy-na-solntse---zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1137802917.html
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солнце, земля, космос, магнитные бури, новости, вспышки на солнце, наука и технологии
По Земле ударили тяжелые солнечные частицы
По Земле нанесен удар тяжелыми частицами от Солнца - ученый
15:00 08.06.2024 (обновлено: 15:24 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. По Земле в субботу нанесен удар тяжелыми солнечными частицами. Об этом со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева пишет РИА Новости.
Руководитель лаборатории подчеркнул, что это является очень редким явлением.
"По Земле сегодня около 6 утра был нанесен удар тяжелыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт и вплоть до выше 100 миллионов электронвольт)", - цитирует издание Богачева.
Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов, отметил он. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне еще не менее двух-трех суток, пояснил ученый.
"Проникнуть к поверхности Земли эти частицы не имеют никаких шансов. При этом, радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас исключительно негативный", – продолжил Богачев и добавил, что можно лишь "посочувствовать" спутникам, которые находятся на высоких орбитах.
По словам ученого, удар был нанесен двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, которая произошла около полуночи в активной области 3697. Это первое протонное событие, созданное данной областью при ее текущем (второму по счету) прохождении мимо Земли.
Область находится все еще достаточно близко к линии Солнце-Земля, поэтому через двое суток не исключен плазменный удар с магнитными бурями. Примерно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы достичь Земли, отметил Богачев.
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