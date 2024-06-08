https://crimea.ria.ru/20240608/po-zemle-udarili-tyazhelye-solnechnye-chastitsy-1137961049.html

По Земле ударили тяжелые солнечные частицы

По Земле ударили тяжелые солнечные частицы - РИА Новости Крым, 08.06.2024

По Земле ударили тяжелые солнечные частицы

По Земле в субботу нанесен удар тяжелыми солнечными частицами. Об этом со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева пишет РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T15:00

2024-06-08T15:00

2024-06-08T15:24

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наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. По Земле в субботу нанесен удар тяжелыми солнечными частицами. Об этом со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева пишет РИА Новости.Руководитель лаборатории подчеркнул, что это является очень редким явлением.Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов, отметил он. В настоящее время потоки частиц этих энергий повышены примерно в 10 тысяч раз по сравнению с обычными значениями, и останутся на близком уровне еще не менее двух-трех суток, пояснил ученый.По словам ученого, удар был нанесен двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, которая произошла около полуночи в активной области 3697. Это первое протонное событие, созданное данной областью при ее текущем (второму по счету) прохождении мимо Земли.Область находится все еще достаточно близко к линии Солнце-Земля, поэтому через двое суток не исключен плазменный удар с магнитными бурями. Примерно столько времени требуется плазменным облакам, чтобы достичь Земли, отметил Богачев.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парадВпервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буряПолярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном

https://crimea.ria.ru/20240603/moschnye-vzryvy-na-solntse---zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1137802917.html

космос

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солнце, земля, космос, магнитные бури, новости, вспышки на солнце, наука и технологии