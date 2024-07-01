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Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске
Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске
Военные учения со стрельбой пройдут в понедельник в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T09:04
2024-07-01T09:04
новороссийск
учения
новости
краснодарский край
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой пройдут в понедельник в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города.По информации властей, во время тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.В Крыму и Севастополе бессрочной действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация с пляжей Анапы – что ответили власти городаСтрельбы из артустановки идут в Военной гавани НовороссийскаСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, армия и флот
Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске

Тренировки по отражению нападения БЭКов и беспилотников пройдут в порту Новороссийска

09:04 01.07.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой пройдут в понедельник в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города.

"В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 1 июля запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.

По информации властей, во время тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.
В Крыму и Севастополе бессрочной действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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НовороссийскУченияНовостиКраснодарский крайАрмия и флот
 
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