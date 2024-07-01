https://crimea.ria.ru/20240701/ucheniya-po-otrazheniyu-napadeniya-bekov-i-dronov-proydut-v-novorossiyske-1138471347.html

Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске

Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в Новороссийске

Военные учения со стрельбой пройдут в понедельник в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T09:04

2024-07-01T09:04

2024-07-01T09:04

новороссийск

учения

новости

краснодарский край

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой пройдут в понедельник в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города.По информации властей, во время тренировок будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, в том числе в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.В Крыму и Севастополе бессрочной действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация с пляжей Анапы – что ответили власти городаСтрельбы из артустановки идут в Военной гавани НовороссийскаСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, краснодарский край, армия и флот