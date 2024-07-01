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ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле
ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле - РИА Новости Крым, 01.07.2024
ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле
С 1 июля некоторым пенсионерам повысят выплаты, заемщикам станет проще погашать кредиты, загранпаспорта и алкогольные напитки станут дороже, тарифы на услуги... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T06:01
2024-07-01T06:01
закон и право
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жкх
кредит
биометрический загранпаспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля некоторым пенсионерам повысят выплаты, заемщикам станет проще погашать кредиты, загранпаспорта и алкогольные напитки станут дороже, тарифы на услуги ЖКХ повысят, зато льготникам при оплате "коммуналки" больше не придется отдавать комиссию банкам.Главные законодательные новшества второго летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный фондТрадиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в июне, в июле прибавят 100% фиксированной выплаты – 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Еще с июля клиентов негосударственных пенсионных фондов будут информировать о пенсионных накоплениях через "Госуслуги" или в клиентской службе Соцфонда России, а единая цифровая платформа обеспечит регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к ветеранам труда, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, многодетным семьям, детям-сиротам и ветеранам ВОВ – это позволит назначать меры соцподдержки быстрее и проще.Платежи по коммуналкеС 1 июля впервые с 2022 года в России повысят тарифы на ЖКУ. По прогнозам Минэкономразвития, в среднем плата вырастет на 500 рублей. При этом каждый регион установит размер тарифа самостоятельно с учетом среднего индекса от Кабмина. Для крымчан платежка увеличится примерно на 9,5%.При этом для многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной есть хорошая новость: оплачивать услуги ЖКХ эти категории граждан будут без банковской комиссии. Норма вступает в силу с 1 июля.Банковский секторС 1 числа меняется порядок выплаты задолженности по кредитам. Теперь в случае просрочки банк в первую очередь спишет долг по процентам, затем – по "телу" кредита и только потом возьмет неустойку. Раньше было наоборот, поэтому основной долг практически не уменьшался, а долговая нагрузка продолжала расти.Тем, кто берет ипотеку, теперь не обязательно оформлять страховку в том же банке. Раньше такие правила действовали только для потребительских кредитов. При этом банк может повысить ставку по ипотеке при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию более 30 дней или при его отказе от добровольного страхования в течение двух недель после заключения страхового договора.Еще кредиты станут "быстрее": срок рассмотрения обращений граждан кредитными, страховыми и другими финансовыми организациями сократят до 15 рабочих дней. Однако оформить кредит смогут не все: ограничения введут на выдачу автокредитов для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки – более 50% от их ежемесячных доходов. В соответствии с новыми надбавками ЦБ, для таких кредитов их выдача становится для банков не выгодной.Защита от мошенниковБанки и платежные системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать операции на два дня, даже если имеется согласие клиента. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, возвратят.Внесудебное банкротствоТакже с июля гражданам не обязательно будет представлять некоторые бумажные справки для внесудебного банкротства. Через систему межведомственного электронного взаимодействия у ФНС запросят данные о получении пенсии, у ФССП и СФР – о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении, а у СФР – о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Сейчас на это могут уходить месяцы, потому что срок не регламентирован законом, а после изменений – до трех рабочих дней.Дорогая заграница и недешевый алкогольГоспошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения составит шесть тысяч рублей вместо прежних пяти, такого загранпаспорта гражданину до 14 лет – три тысячи рублей вместо 2,5. Подорожает и вид на жительство для иностранцев – до шести тысяч, разрешения на привлечение иностранных работников – до 12 тысяч рублей, разрешений на работу иностранцу или прием в российское гражданство – до 4,2 тысячи.Если же вы никуда не едете и хотите это отметить, потратиться все равно придется: с 1 июля в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь – речь о напитках с содержанием спирта свыше 28%. В частности, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 517 до 556 рублей, на бренди – с 375 до 403 рублей.За нарушение установленных минимальных цен предусмотрены серьезные штрафы: 50 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч – для юридических.И другие изменения……для адвокатов: получить право на адвокатскую практику станет труднее – требования к претендентам ужесточат, кроме тех, кто получил высшее юридическое образование до вступления закона в силу.…для фермеров: фермеры смогут привлекать в свои хозяйства туристов, в частности размещать их в домах, расположенных землях сельхозназначения, устраивать гостям экскурсии по сельской местности, оказывать услуги общественного питания и продавать собственную продукцию не только в стационарных, но и в НТО на территории фермерских хозяйств.…для детей-сирот: в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, появится информация об условиях жизни и воспитания детей после передачи их в приемную семью.…для инвесторов: в Белгородской, Брянской и Курской областях заработает свободная экономическая зона. Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и по уплате страховых взносов предоставят тем, кто вложится в промышленность и логистику.…для производителей и потребителей: с июня в законодательном поле появляются новые термины – "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции" и "цифровой паспорт промышленной продукции". Это позволит идентифицировать отечественную продукцию и отдавать ей предпочтение при распределении инвестиций. Кроме того, отечественную продукцию промаркируют специальным QR-кодом с данными о товаре – это удобно для потребителя.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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закон и право, россия, общество, новости, банк, инвестиции, платежи, жкх, кредит, биометрический загранпаспорт, банкротство
ЖКХ без комиссий и дорогой алкоголь: что ждет россиян в июле

Какие законы вступают в силу в России в июле

06:01 01.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. С 1 июля некоторым пенсионерам повысят выплаты, заемщикам станет проще погашать кредиты, загранпаспорта и алкогольные напитки станут дороже, тарифы на услуги ЖКХ повысят, зато льготникам при оплате "коммуналки" больше не придется отдавать комиссию банкам.
Главные законодательные новшества второго летнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Социальный фонд

Традиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в июне, в июле прибавят 100% фиксированной выплаты – 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.
Еще с июля клиентов негосударственных пенсионных фондов будут информировать о пенсионных накоплениях через "Госуслуги" или в клиентской службе Соцфонда России, а единая цифровая платформа обеспечит регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к ветеранам труда, лицам, пострадавшим от воздействия радиации, многодетным семьям, детям-сиротам и ветеранам ВОВ – это позволит назначать меры соцподдержки быстрее и проще.

Платежи по коммуналке

С 1 июля впервые с 2022 года в России повысят тарифы на ЖКУ. По прогнозам Минэкономразвития, в среднем плата вырастет на 500 рублей. При этом каждый регион установит размер тарифа самостоятельно с учетом среднего индекса от Кабмина. Для крымчан платежка увеличится примерно на 9,5%.
При этом для многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной есть хорошая новость: оплачивать услуги ЖКХ эти категории граждан будут без банковской комиссии. Норма вступает в силу с 1 июля.

Банковский сектор

С 1 числа меняется порядок выплаты задолженности по кредитам. Теперь в случае просрочки банк в первую очередь спишет долг по процентам, затем – по "телу" кредита и только потом возьмет неустойку. Раньше было наоборот, поэтому основной долг практически не уменьшался, а долговая нагрузка продолжала расти.
Тем, кто берет ипотеку, теперь не обязательно оформлять страховку в том же банке. Раньше такие правила действовали только для потребительских кредитов. При этом банк может повысить ставку по ипотеке при неисполнении заемщиком обязанности по страхованию более 30 дней или при его отказе от добровольного страхования в течение двух недель после заключения страхового договора.
Еще кредиты станут "быстрее": срок рассмотрения обращений граждан кредитными, страховыми и другими финансовыми организациями сократят до 15 рабочих дней. Однако оформить кредит смогут не все: ограничения введут на выдачу автокредитов для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки – более 50% от их ежемесячных доходов. В соответствии с новыми надбавками ЦБ, для таких кредитов их выдача становится для банков не выгодной.

Защита от мошенников

Банки и платежные системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать операции на два дня, даже если имеется согласие клиента. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, возвратят.

"После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги", – цитирует пресс-служба Госдумы главу ГД Вячеслава Володина.

Внесудебное банкротство

Также с июля гражданам не обязательно будет представлять некоторые бумажные справки для внесудебного банкротства. Через систему межведомственного электронного взаимодействия у ФНС запросят данные о получении пенсии, у ФССП и СФР – о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении, а у СФР – о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Сейчас на это могут уходить месяцы, потому что срок не регламентирован законом, а после изменений – до трех рабочих дней.

Дорогая заграница и недешевый алкоголь

Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения составит шесть тысяч рублей вместо прежних пяти, такого загранпаспорта гражданину до 14 лет – три тысячи рублей вместо 2,5. Подорожает и вид на жительство для иностранцев – до шести тысяч, разрешения на привлечение иностранных работников – до 12 тысяч рублей, разрешений на работу иностранцу или прием в российское гражданство – до 4,2 тысячи.
Если же вы никуда не едете и хотите это отметить, потратиться все равно придется: с 1 июля в России повысятся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь – речь о напитках с содержанием спирта свыше 28%. В частности, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 517 до 556 рублей, на бренди – с 375 до 403 рублей.
За нарушение установленных минимальных цен предусмотрены серьезные штрафы: 50 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч – для юридических.

И другие изменения…

…для адвокатов: получить право на адвокатскую практику станет труднее – требования к претендентам ужесточат, кроме тех, кто получил высшее юридическое образование до вступления закона в силу.
…для фермеров: фермеры смогут привлекать в свои хозяйства туристов, в частности размещать их в домах, расположенных землях сельхозназначения, устраивать гостям экскурсии по сельской местности, оказывать услуги общественного питания и продавать собственную продукцию не только в стационарных, но и в НТО на территории фермерских хозяйств.
…для детей-сирот: в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, появится информация об условиях жизни и воспитания детей после передачи их в приемную семью.
…для инвесторов: в Белгородской, Брянской и Курской областях заработает свободная экономическая зона. Льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и по уплате страховых взносов предоставят тем, кто вложится в промышленность и логистику.
…для производителей и потребителей: с июня в законодательном поле появляются новые термины – "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции" и "цифровой паспорт промышленной продукции". Это позволит идентифицировать отечественную продукцию и отдавать ей предпочтение при распределении инвестиций. Кроме того, отечественную продукцию промаркируют специальным QR-кодом с данными о товаре – это удобно для потребителя.
 
Закон и правоРоссияОбществоНовостиБанкИнвестицииПлатежиЖКХКредитБиометрический загранпаспортБанкротство
 
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