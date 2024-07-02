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Легкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копья
Легкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копья - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Легкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копья
Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T21:56
2024-07-02T21:56
2024-07-02T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, спортсменка "Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике №1", член сборной России Дана Назюта завоевала бронзовую медаль в метании копья. Ее результат – 45 метров 34 сантиметра", - написала Павленко в своем Telegram-канале.Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет проходило в Смоленске. В нем приняли участие 853 спортсмена из 68 регионов России, уточнила глава администрации.Павленко поздравила спортсменку с победой и пожелала ей и ее тренерам новых побед.Ранее министр спорта республики Ольга Торубарова сообщила, что крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани.Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольникАлександр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в КазаниСпортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС – Развожаев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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спорт, янина павленко, крым, новости крыма, легкая атлетика
Легкоатлетка из Ялты вошла в тройку лучших спортсменов РФ в метании копья
Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, спортсменка "Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике №1", член сборной России Дана Назюта завоевала бронзовую медаль в метании копья. Ее результат – 45 метров 34 сантиметра", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет проходило в Смоленске. В нем приняли участие 853 спортсмена из 68 регионов России, уточнила глава администрации.
Павленко поздравила спортсменку с победой и пожелала ей и ее тренерам новых побед.
Ранее министр спорта республики Ольга Торубарова сообщила
, что крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани.
Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани
и проходили до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.
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