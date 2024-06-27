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Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей
Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей
Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте"... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T15:32
2024-06-27T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.Она рассказала, что художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото".Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, он занимается греко-римской борьбой. Третье "золото" досталось крымчанину Анзору Закуеву. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.Воспитанник спортивной школы №9 Расул Адуев также завоевал "золото" в вольном стиле по борьбе на поясах, спортсмену-единоборцу, дзюдоисту Александру Шалимову досталось "серебро".В Играх стран БРИКС в Казани в этом году участвовали рекордное число спортсменов за всю историю: свыше 4,5 тысячи человек из более 90 стран, отметила министр.Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольникАлександр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в КазаниСпортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС – Развожаев
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крым, спорт, игры брикс, ольга торубарова, минспорта крыма, новости, новости крыма
Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей

Спортсмены из Крыма на играх БРИКС завоевали пять золотых и две серебряных медали

15:32 27.06.2024
 
© Фото со страницы министра спорта РК Ольги Торубаровой в ВККрымские спортсмены на играх БРИКС завоевали 7 медалей
Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали 7 медалей
© Фото со страницы министра спорта РК Ольги Торубаровой в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.
"На завершившихся V Играх стран БРИКС в Казани представители Республики Крым в составе сборной России заняли семь призовых мест – пять первых и два вторых", - написала министр.
Она рассказала, что художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото".
Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, он занимается греко-римской борьбой. Третье "золото" досталось крымчанину Анзору Закуеву. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.
Воспитанник спортивной школы №9 Расул Адуев также завоевал "золото" в вольном стиле по борьбе на поясах, спортсмену-единоборцу, дзюдоисту Александру Шалимову досталось "серебро".
В Играх стран БРИКС в Казани в этом году участвовали рекордное число спортсменов за всю историю: свыше 4,5 тысячи человек из более 90 стран, отметила министр.

"Россия выиграла медальный зачет, завоевав 509 медалей: 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую. Второе место заняла сборная Беларуси, третьей стала команда Китая", - подытожила министр.

Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.
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КрымСпортИгры БРИКСОльга ТорубароваМинспорта КрымаНовостиНовости Крыма
 
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