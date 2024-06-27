https://crimea.ria.ru/20240627/krymskie-sportsmeny-na-igrakh-briks-zavoevali-sem-medaley-1138403772.html

Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей

Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей

Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте"... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T15:32

2024-06-27T15:32

2024-06-27T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.Она рассказала, что художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото".Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, он занимается греко-римской борьбой. Третье "золото" досталось крымчанину Анзору Закуеву. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.Воспитанник спортивной школы №9 Расул Адуев также завоевал "золото" в вольном стиле по борьбе на поясах, спортсмену-единоборцу, дзюдоисту Александру Шалимову досталось "серебро".В Играх стран БРИКС в Казани в этом году участвовали рекордное число спортсменов за всю историю: свыше 4,5 тысячи человек из более 90 стран, отметила министр.Спортивные игры стран БРИКС открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня. Президент России Владимир Путин в ходе официального открытия выразил уверенность, что популярность таких свободных от политического вмешательства и давления состязаний будет расти.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольникАлександр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в КазаниСпортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС – Развожаев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, игры брикс, ольга торубарова, минспорта крыма, новости, новости крыма