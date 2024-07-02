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Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России
В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T21:14
2024-07-02T21:14
спорт
ольга торубарова
паралимпийский спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова."Воспитанница Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта России Ани Палян завоевала три золотые медали на Чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата – ред.) в Екатеринбурге", - написала она в своем Telegram-канале.Спортсменка из Крыма стала лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров - вольным стилем, уточнила министр.Также она поздравила спортсменку с достигнутыми результатами и поблагодарила за волю и стремление к победе.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр спорта РК Ольга Торубарова заявила, что в Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы.Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня, сообщила профильный министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольникАлександр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в КазаниСпортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС – Развожаев
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РИА Новости Крым
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спорт, ольга торубарова, паралимпийский спорт, плавание, крым, новости крыма
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России

Пловчиха-паралимпийка из Крыма Ани Палян привезла с соревнований три золотых медали

21:14 02.07.2024
 
Паралимпийка Ани Палян завоевала три золотых медали
Паралимпийка Ани Палян завоевала три золотых медали
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
"Воспитанница Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта России Ани Палян завоевала три золотые медали на Чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата – ред.) в Екатеринбурге", - написала она в своем Telegram-канале.
Спортсменка из Крыма стала лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров - вольным стилем, уточнила министр.
Также она поздравила спортсменку с достигнутыми результатами и поблагодарила за волю и стремление к победе.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр спорта РК Ольга Торубарова заявила, что в Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы.
Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня, сообщила профильный министр.
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СпортОльга ТорубароваПаралимпийский спортПлаваниеКрымНовости Крыма
 
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