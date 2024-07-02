https://crimea.ria.ru/20240702/paralimpiyka-iz-kryma-zavoevala-tri-zolotykh-medali-na-chempionate-rossii-1138539934.html
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России
В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T21:14
2024-07-02T21:14
2024-07-02T21:14
спорт
ольга торубарова
паралимпийский спорт
плавание
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138540578_0:85:853:565_1920x0_80_0_0_e55eca4bee429a51dc1efce8ebab82b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова."Воспитанница Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта России Ани Палян завоевала три золотые медали на Чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата – ред.) в Екатеринбурге", - написала она в своем Telegram-канале.Спортсменка из Крыма стала лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров - вольным стилем, уточнила министр.Также она поздравила спортсменку с достигнутыми результатами и поблагодарила за волю и стремление к победе.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр спорта РК Ольга Торубарова заявила, что в Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы.Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня, сообщила профильный министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольникАлександр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в КазаниСпортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС – Развожаев
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138540578_0:5:853:645_1920x0_80_0_0_094270d90f3f8bed091d3ca624220f1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ольга торубарова, паралимпийский спорт, плавание, крым, новости крыма
Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России
Пловчиха-паралимпийка из Крыма Ани Палян привезла с соревнований три золотых медали
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
"Воспитанница Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта России Ани Палян завоевала три золотые медали на Чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата – ред.) в Екатеринбурге", - написала она в своем Telegram-канале.
Спортсменка из Крыма стала лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров - вольным стилем, уточнила министр.
Также она поздравила спортсменку с достигнутыми результатами и поблагодарила за волю и стремление к победе.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму"
министр спорта РК Ольга Торубарова заявила, что в Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы.
Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые открылись 12 июня в Казани
и проходили до 24 июня, сообщила
профильный министр.
Читайте также на РИА Новости Крым: