https://crimea.ria.ru/20240702/paralimpiyka-iz-kryma-zavoevala-tri-zolotykh-medali-na-chempionate-rossii-1138539934.html

Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России

Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Паралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате России

В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T21:14

2024-07-02T21:14

2024-07-02T21:14

спорт

ольга торубарова

паралимпийский спорт

плавание

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138540578_0:85:853:565_1920x0_80_0_0_e55eca4bee429a51dc1efce8ebab82b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Крым из Екатеринбурга три золотые медали привезла пловчиха, паралимпийка Ани Палян. Об этом сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова."Воспитанница Спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заслуженный мастер спорта России Ани Палян завоевала три золотые медали на Чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата – ред.) в Екатеринбурге", - написала она в своем Telegram-канале.Спортсменка из Крыма стала лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 100 метров - вольным стилем, уточнила министр.Также она поздравила спортсменку с достигнутыми результатами и поблагодарила за волю и стремление к победе.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" министр спорта РК Ольга Торубарова заявила, что в Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы.Крымские спортсмены привезли пять золотых и две серебряные медали с игр БРИКС, которые открылись 12 июня в Казани и проходили до 24 июня, сообщила профильный министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольникАлександр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в КазаниСпортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС – Развожаев

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, ольга торубарова, паралимпийский спорт, плавание, крым, новости крыма