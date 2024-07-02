https://crimea.ria.ru/20240702/v-krymu-voditeli-iz-novykh-regionov-poluchili-12-tysyach-udostovereniy-1138489668.html
В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений
В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений
За год порядка семи тысяч водителей из ДНР и ЛНР и почти пять тысяч водителей из Херсонской и Запорожской областей обменяли в Крыму водительские права на... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T20:16
2024-07-02T20:16
2024-07-02T20:16
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
водительские права
анатолий борисенко
гаи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За год порядка семи тысяч водителей из ДНР и ЛНР и почти пять тысяч водителей из Херсонской и Запорожской областей обменяли в Крыму водительские права на документы российского образца. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.При этом он отметил, что зарегистрировать транспортное средство и получить документы российского образца можно также и в МРЭО на территории новых регионов РФ."Обмен водительских удостоверении и регистрацию транспорта мы проводим в Симферополе. Конкретно под эти функции выделены окна и сотрудники. Человеку, который пришел обменять водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство, не нужно стоять в общей очереди", - добавил он.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" майор полиции Александр Кубик рассказал, что в день в Крыму выдается до 550 водительских удостоверений. Причем 80% всех заявлений по вопросу замены документов поступают от жителей четырех новых регионов, а также крымчан, которые получили гражданство России в 2014 году, но до сих пор имеют украинские права.Заявку на замену водительского удостоверения можно подать через личный кабинет на госуслугах. Сделать это могут теперь и жители новых четырех субъектов РФ. Но непосредственно процедура получения нового документа предусматривает обязательно личное посещение, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знатьСрок действия истекших водительских удостоверений продлили на три годаУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), водительские права, анатолий борисенко, гаи
В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений
Почти 12 тысяч водителей из новых регионов обменяли свои удостоверения в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За год порядка семи тысяч водителей из ДНР и ЛНР и почти пять тысяч водителей из Херсонской и Запорожской областей обменяли в Крыму водительские права на документы российского образца. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"Водителям из ДНР и ЛНР мы в этом году выдали порядка семи тысяч водительских удостоверений, а из Херсонской и Запорожской областей – около пяти тысяч", - сказал Борисенко.
При этом он отметил, что зарегистрировать транспортное средство и получить документы российского образца можно также и в МРЭО на территории новых регионов РФ.
"Обмен водительских удостоверении и регистрацию транспорта мы проводим в Симферополе. Конкретно под эти функции выделены окна и сотрудники. Человеку, который пришел обменять водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство, не нужно стоять в общей очереди", - добавил он.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" майор полиции Александр Кубик рассказал
, что в день в Крыму выдается до 550 водительских удостоверений. Причем 80% всех заявлений по вопросу замены документов поступают от жителей четырех новых регионов, а также крымчан, которые получили гражданство России в 2014 году, но до сих пор имеют украинские права.
Заявку на замену водительского удостоверения можно подать через личный кабинет на госуслугах. Сделать это могут теперь и жители новых четырех субъектов РФ. Но непосредственно процедура получения нового документа предусматривает обязательно личное посещение, заключил он.
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