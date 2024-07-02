https://crimea.ria.ru/20240702/v-krymu-voditeli-iz-novykh-regionov-poluchili-12-tysyach-udostovereniy-1138489668.html

В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений

В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений - РИА Новости Крым, 02.07.2024

В Крыму водители из новых регионов получили 12 тысяч удостоверений

За год порядка семи тысяч водителей из ДНР и ЛНР и почти пять тысяч водителей из Херсонской и Запорожской областей обменяли в Крыму водительские права на... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T20:16

2024-07-02T20:16

2024-07-02T20:16

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

водительские права

анатолий борисенко

гаи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За год порядка семи тысяч водителей из ДНР и ЛНР и почти пять тысяч водителей из Херсонской и Запорожской областей обменяли в Крыму водительские права на документы российского образца. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.При этом он отметил, что зарегистрировать транспортное средство и получить документы российского образца можно также и в МРЭО на территории новых регионов РФ."Обмен водительских удостоверении и регистрацию транспорта мы проводим в Симферополе. Конкретно под эти функции выделены окна и сотрудники. Человеку, который пришел обменять водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство, не нужно стоять в общей очереди", - добавил он.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" майор полиции Александр Кубик рассказал, что в день в Крыму выдается до 550 водительских удостоверений. Причем 80% всех заявлений по вопросу замены документов поступают от жителей четырех новых регионов, а также крымчан, которые получили гражданство России в 2014 году, но до сих пор имеют украинские права.Заявку на замену водительского удостоверения можно подать через личный кабинет на госуслугах. Сделать это могут теперь и жители новых четырех субъектов РФ. Но непосредственно процедура получения нового документа предусматривает обязательно личное посещение, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знатьСрок действия истекших водительских удостоверений продлили на три годаУклонистов от армии будут лишать водительских прав – как и когда

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), водительские права, анатолий борисенко, гаи