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Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года
Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года
Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T18:41
2023-12-29T18:43
водительские права
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новости
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правительство россии
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инициатором такого продления выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.По словам официального представителя МВД РФ, нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами в трудовой и предпринимательской деятельности.В течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.Как ранее сообщалось, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могли обменять водительские удостоверения на российские без экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть праваВ России ужесточили наказание для злостных нарушителей ПДДНа Госуслугах появится шесть новых сервисов
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водительские права, ирина волк, новости, россия, правительство россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автомобиль, минэкономразвития россии
Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года

Срок действия истекающих в 2024-2025 годах водительских удостоверений продлили на три года

18:41 29.12.2023 (обновлено: 18:43 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодительские удостоверения
Водительские удостоверения - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу", – сказала Волк.
Инициатором такого продления выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.
По словам официального представителя МВД РФ, нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами в трудовой и предпринимательской деятельности.
В течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.
Как ранее сообщалось, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могли обменять водительские удостоверения на российские без экзаменов.
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