https://crimea.ria.ru/20231229/srok-deystviya-istekshikh-voditelskikh-udostovereniy-prodlili-na-tri-goda-1133906282.html

Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года

Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Срок действия истекших водительских удостоверений продлили на три года

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T18:41

2023-12-29T18:41

2023-12-29T18:43

водительские права

ирина волк

новости

россия

правительство россии

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

автомобиль

минэкономразвития россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инициатором такого продления выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.По словам официального представителя МВД РФ, нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами в трудовой и предпринимательской деятельности.В течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.Как ранее сообщалось, жители Донецкой и Луганской Народных Республик могли обменять водительские удостоверения на российские без экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть праваВ России ужесточили наказание для злостных нарушителей ПДДНа Госуслугах появится шесть новых сервисов

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водительские права, ирина волк, новости, россия, правительство россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автомобиль, минэкономразвития россии