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Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T22:01
2023-07-10T22:01
2023-07-10T22:01
владимир путин (политик)
закон и право
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водительские права
пдд (правила дорожного движения)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Временный запрет распространяется на лиц, "игнорирующих запреты водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества в случаях, установленных законом Российской Федерации". Согласно закону, временный запрет на выдачу прав распространяется на лиц, не имеющих права на управление ТС либо лишенных такого права.В соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, гражданин считается подвергнутым административной ответственности со дня вступления в силу постановления и в течение года по окончании срока его исполнения.С предложением изменить федеральное законодательство и лишить водителей, пойманных пьяными за рулем, возможности получить права до истечения срока наказания, в 2020 году выступило МВД России. Распространить запрет в ведомстве предложили также на водителей, осужденных по уголовной статье с лишением права управлять автомобилем на определенный судом срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителейВылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
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владимир путин (политик), закон и право, общество, водительские права, пдд (правила дорожного движения), новости
Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
Путин подписал закон о запрете выдавать удостоверения лишенным прав за пьяное вождение
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Временный запрет распространяется на лиц, "игнорирующих запреты водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества в случаях, установленных законом Российской Федерации".
"Запрещается допуск к сдаче экзаменов и (или) выдача водительских удостоверений лицам... подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", – говорится в документе.
Согласно закону, временный запрет на выдачу прав распространяется на лиц, не имеющих права на управление ТС либо лишенных такого права.
В соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, гражданин считается подвергнутым административной ответственности со дня вступления в силу постановления и в течение года по окончании срока его исполнения.
С предложением изменить федеральное законодательство и лишить водителей, пойманных пьяными за рулем, возможности получить права до истечения срока наказания, в 2020 году выступило МВД России. Распространить запрет в ведомстве предложили также на водителей, осужденных по уголовной статье с лишением права управлять автомобилем на определенный судом срок.
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