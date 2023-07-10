https://crimea.ria.ru/20230710/putin-lishil-netrezvykh-voditeley-vozmozhnosti-bystro-vernut-prava-1129960505.html

Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права

Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права

Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T22:01

2023-07-10T22:01

2023-07-10T22:01

владимир путин (политик)

закон и право

общество

водительские права

пдд (правила дорожного движения)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий допускать к сдаче экзаменов и выдавать водительские удостоверения гражданам, которые привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Временный запрет распространяется на лиц, "игнорирующих запреты водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества в случаях, установленных законом Российской Федерации". Согласно закону, временный запрет на выдачу прав распространяется на лиц, не имеющих права на управление ТС либо лишенных такого права.В соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, гражданин считается подвергнутым административной ответственности со дня вступления в силу постановления и в течение года по окончании срока его исполнения.С предложением изменить федеральное законодательство и лишить водителей, пойманных пьяными за рулем, возможности получить права до истечения срока наказания, в 2020 году выступило МВД России. Распространить запрет в ведомстве предложили также на водителей, осужденных по уголовной статье с лишением права управлять автомобилем на определенный судом срок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителейВылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230613/kak-narushayut-pdd-v-krymu-i-chto-gotovitsya-sdelat-politsiya-1129251226.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, общество, водительские права, пдд (правила дорожного движения), новости