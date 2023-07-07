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Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
Уголовное дело в отношении 27-летнего симферопольца, ставшего виновником смертельного ДТП, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T08:57
2023-07-07T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении 27-летнего симферопольца, ставшего виновником смертельного ДТП, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, житель крымской столицы обвиняется в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и стал виновником ДТП, повлекшим смерть человека.Ранее сообщалось, что прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и врезался в ЛЭП и дерево, в результате чего погибли два пассажира.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоВ Кореизе подросток на мопеде врезался в стенуСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
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новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дтп, прокуратура республики крым, общество, новости
Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму

Прокуратура: 27-летний житель Симферополя пойдет под суд за смертельное ДТП

08:57 07.07.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в поселке Каменка
ДТП в поселке Каменка
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении 27-летнего симферопольца, ставшего виновником смертельного ДТП, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
По данным ведомства, житель крымской столицы обвиняется в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и стал виновником ДТП, повлекшим смерть человека.

"По версии следствия, 20 апреля этого года в ночное время в поселке Каменка местный житель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "BMW X5", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Ford-Focus", водитель которого в результате аварии был смертельно травмирован", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и врезался в ЛЭП и дерево, в результате чего погибли два пассажира.
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