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Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
Уголовное дело в отношении 27-летнего симферопольца, ставшего виновником смертельного ДТП, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T08:57
2023-07-07T08:57
2023-07-07T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении 27-летнего симферопольца, ставшего виновником смертельного ДТП, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным ведомства, житель крымской столицы обвиняется в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и стал виновником ДТП, повлекшим смерть человека.Ранее сообщалось, что прокуратура Черноморского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, превысил скорость и врезался в ЛЭП и дерево, в результате чего погибли два пассажира.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоВ Кореизе подросток на мопеде врезался в стенуСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
Прокуратура: 27-летний житель Симферополя пойдет под суд за смертельное ДТП