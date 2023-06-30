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В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей
В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 30.06.2023
В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей
С начала года в Крыму выявлено более четырех тысяч водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T19:48
2023-06-30T19:48
радио "спутник в крыму"
гибдд
анатолий борисенко
дтп
дтп в крыму и севастополе
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму выявлено более четырех тысяч водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.В этой связи глава Управления ГИБДД напомнил, что о случаях, когда водитель в состоянии опьянения хочет сесть за руль, необходимо обязательно сообщать в дежурную часть МВД или ГИБДД. Лучше предотвратить опасную ситуацию, чем допустить аварию с тяжкими последствиями, подчеркнул он.Ранее авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков заявил, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу."Пьяные" аварии в КрымуВ мае правоохранители задержали нетрезвого водителя автомобиля SsangYong, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. 57-летний мужчина допустил выезд на встречную полосу и врезался в авто Mazda 6. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, нетрезвых водитель был доставлен в больницу, где отказался от прохождения медосвидетельствования.18 марта в Нижнегорском районе республики нетрезвый водитель допустил наезд на пятерых пешеходов. Двое взрослых, среди которых был мужчина на инвалидной коляске, и трое несовершеннолетних были с различными травмами госпитализированы в больницу. В результате одному взрослому и двоим несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью.В ноябре прошлого года нетрезвый мужчина за рулем автомобиля Kia Sorento на дороге Ялта – Севастополь превысил скорость и сбил 50-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии она скончалась на месте.В Красногвардейском районе Крыма по вине нетрезвого водителя BMW погиб подросток. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным экскаватором-погрузчиком. На переднем пассажирском сидении в автомобиле находился 17-летний парень, который от полученных травм скончался на месте происшествияБорьба с лихачами на дорогахВ июне 2021 года Госдума приняла закон, предполагающий ужесточение наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Так, уголовная ответственность усилена в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии опьянения.Госдума также приняла закон, который предусматривает уголовное наказание для лихачей, которые неоднократно попадались на агрессивном вождении. За регулярные нарушения правил дорожного движения, в том числе неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости в местах ограничения более чем на 60 км/ч, водителям грозит лишение свободы.Эксперты также призывают ужесточить наказание за публикацию видео опасного вождения. По их мнению, угроза значительного штрафа и даже тюремного заключения положительно отразится на подавляющем числе любителей превысить скорость. При этом необходимо усилить борьбу с пропагандой такого поведения на дорогах общего пользования.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Крыму насмерть разбился мотоциклистСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
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гибдд, анатолий борисенко, дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, крым, новости крыма, общество
В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей

ГИБДД: в Крыму с начала года выявлено более четырех тысяч нетрезвых водителей

19:48 30.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСотрудник ГИБДД в Симферополе
Сотрудник ГИБДД в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму выявлено более четырех тысяч водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"В Крыму оформлено 4 037 нетрезвых водителей, из них 523 - повторно", – сказал Борисенко. И добавил, что большая их часть управляла транспортом в состоянии наркотического опьянения.
В этой связи глава Управления ГИБДД напомнил, что о случаях, когда водитель в состоянии опьянения хочет сесть за руль, необходимо обязательно сообщать в дежурную часть МВД или ГИБДД. Лучше предотвратить опасную ситуацию, чем допустить аварию с тяжкими последствиями, подчеркнул он.
Ранее авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков заявил, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу.

"Пьяные" аварии в Крыму

В мае правоохранители задержали нетрезвого водителя автомобиля SsangYong, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. 57-летний мужчина допустил выезд на встречную полосу и врезался в авто Mazda 6. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, нетрезвых водитель был доставлен в больницу, где отказался от прохождения медосвидетельствования.
18 марта в Нижнегорском районе республики нетрезвый водитель допустил наезд на пятерых пешеходов. Двое взрослых, среди которых был мужчина на инвалидной коляске, и трое несовершеннолетних были с различными травмами госпитализированы в больницу. В результате одному взрослому и двоим несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью.
В ноябре прошлого года нетрезвый мужчина за рулем автомобиля Kia Sorento на дороге Ялта – Севастополь превысил скорость и сбил 50-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии она скончалась на месте.
В Красногвардейском районе Крыма по вине нетрезвого водителя BMW погиб подросток. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным экскаватором-погрузчиком. На переднем пассажирском сидении в автомобиле находился 17-летний парень, который от полученных травм скончался на месте происшествия

Борьба с лихачами на дорогах

В июне 2021 года Госдума приняла закон, предполагающий ужесточение наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Так, уголовная ответственность усилена в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии опьянения.
Госдума также приняла закон, который предусматривает уголовное наказание для лихачей, которые неоднократно попадались на агрессивном вождении. За регулярные нарушения правил дорожного движения, в том числе неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости в местах ограничения более чем на 60 км/ч, водителям грозит лишение свободы.
Эксперты также призывают ужесточить наказание за публикацию видео опасного вождения. По их мнению, угроза значительного штрафа и даже тюремного заключения положительно отразится на подавляющем числе любителей превысить скорость. При этом необходимо усилить борьбу с пропагандой такого поведения на дорогах общего пользования.
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