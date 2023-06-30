https://crimea.ria.ru/20230630/v-krymu-poymali-bolee-chetyrekh-tysyach-netrezvykh-voditeley-1129687610.html

В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей

В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 30.06.2023

В Крыму поймали более четырех тысяч нетрезвых водителей

С начала года в Крыму выявлено более четырех тысяч водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T19:48

2023-06-30T19:48

2023-06-30T19:48

радио "спутник в крыму"

гибдд

анатолий борисенко

дтп

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму выявлено более четырех тысяч водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.В этой связи глава Управления ГИБДД напомнил, что о случаях, когда водитель в состоянии опьянения хочет сесть за руль, необходимо обязательно сообщать в дежурную часть МВД или ГИБДД. Лучше предотвратить опасную ситуацию, чем допустить аварию с тяжкими последствиями, подчеркнул он.Ранее авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков заявил, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу."Пьяные" аварии в КрымуВ мае правоохранители задержали нетрезвого водителя автомобиля SsangYong, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. 57-летний мужчина допустил выезд на встречную полосу и врезался в авто Mazda 6. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, нетрезвых водитель был доставлен в больницу, где отказался от прохождения медосвидетельствования.18 марта в Нижнегорском районе республики нетрезвый водитель допустил наезд на пятерых пешеходов. Двое взрослых, среди которых был мужчина на инвалидной коляске, и трое несовершеннолетних были с различными травмами госпитализированы в больницу. В результате одному взрослому и двоим несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью.В ноябре прошлого года нетрезвый мужчина за рулем автомобиля Kia Sorento на дороге Ялта – Севастополь превысил скорость и сбил 50-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии она скончалась на месте.В Красногвардейском районе Крыма по вине нетрезвого водителя BMW погиб подросток. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным экскаватором-погрузчиком. На переднем пассажирском сидении в автомобиле находился 17-летний парень, который от полученных травм скончался на месте происшествияБорьба с лихачами на дорогахВ июне 2021 года Госдума приняла закон, предполагающий ужесточение наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Так, уголовная ответственность усилена в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии опьянения.Госдума также приняла закон, который предусматривает уголовное наказание для лихачей, которые неоднократно попадались на агрессивном вождении. За регулярные нарушения правил дорожного движения, в том числе неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости в местах ограничения более чем на 60 км/ч, водителям грозит лишение свободы.Эксперты также призывают ужесточить наказание за публикацию видео опасного вождения. По их мнению, угроза значительного штрафа и даже тюремного заключения положительно отразится на подавляющем числе любителей превысить скорость. При этом необходимо усилить борьбу с пропагандой такого поведения на дорогах общего пользования.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Крыму насмерть разбился мотоциклистСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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