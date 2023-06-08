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В Крыму насмерть разбился мотоциклист - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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В Крыму насмерть разбился мотоциклист
В Крыму насмерть разбился мотоциклист - РИА Новости Крым, 08.06.2023
В Крыму насмерть разбился мотоциклист
Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T08:53
2023-06-08T09:02
крым
россия
происшествия
красногвардейский район
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
транспорт
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла накануне вечером на автодороге Октябрьское - Садовое вблизи села Искра.В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Ранее в тройном ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе погиб байкер. Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и врезался во впереди идущий Chevrolet Lacetti, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Полиция проводит проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в СимферополеВ Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуареСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗа
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, россия, происшествия, красногвардейский район, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, транспорт, мвд по республике крым
В Крыму насмерть разбился мотоциклист

В Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист

08:53 08.06.2023 (обновлено: 09:02 08.06.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
В Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла накануне вечером на автодороге Октябрьское - Садовое вблизи села Искра.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2112", двигаясь со стороны Октябрьского в направлении Садового, при осуществлении поворота налево на полевую дорогу не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб.
© МВД по Республике КрымВ Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
В Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
© МВД по Республике Крым
В Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в тройном ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе погиб байкер. Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и врезался во впереди идущий Chevrolet Lacetti, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
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