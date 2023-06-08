https://crimea.ria.ru/20230608/v-krymu-nasmert-razbilsya-mototsiklist-1129254080.html

В Крыму насмерть разбился мотоциклист

В Крыму насмерть разбился мотоциклист - РИА Новости Крым, 08.06.2023

В Крыму насмерть разбился мотоциклист

Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T08:53

2023-06-08T08:53

2023-06-08T09:02

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла накануне вечером на автодороге Октябрьское - Садовое вблизи села Искра.В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Ранее в тройном ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе погиб байкер. Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и врезался во впереди идущий Chevrolet Lacetti, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Полиция проводит проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в СимферополеВ Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуареСмертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗа

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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