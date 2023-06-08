В Крыму насмерть разбился мотоциклист
В Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
08:53 08.06.2023 (обновлено: 09:02 08.06.2023)
© МВД по Республике КрымВ Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла накануне вечером на автодороге Октябрьское - Садовое вблизи села Искра.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2112", двигаясь со стороны Октябрьского в направлении Садового, при осуществлении поворота налево на полевую дорогу не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб.
© МВД по Республике КрымВ Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
© МВД по Республике Крым
В Красногвардейском районе Крыма в ДТП погиб 41-летний мотоциклист
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в тройном ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей в Симферополе погиб байкер. Инцидент произошел на выходных в Каменском массиве. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и врезался во впереди идущий Chevrolet Lacetti, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
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