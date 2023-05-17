https://crimea.ria.ru/20230517/pyanyy-voditel-ustroil-dtp-pod-bakhchisaraem-i-popytalsya-skrytsya-1128782985.html

Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться

Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться

Правоохранители задержали нетрезвого водителя иномарки, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T16:45

2023-05-17T16:45

2023-05-17T16:45

ситуация на дорогах крыма

дтп

мвд по республике крым

новости крыма

крым

бахчисарайский район

происшествия

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528964_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_386e237db637519d6a88f8ce6a08b2e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали нетрезвого водителя иномарки, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.Инцидент произошел в ночь на среду на трассе Керчь-Симферополь-Севастополь.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, водитель SsangYong после аварии пытался скрыться, однако в течение 15 минут его задержали полицейские."Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования, однако на месте от прохождения освидетельствования он отказался", - уточнили в ведомстве.В отношении злоумышленника составлен административный протокол за нарушение ПДД, а Бахчисарайским районным судом вынесено постановление о лишении его права управления транспортными средствами сроком на 1 год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварииСтрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителяВ Крыму Range Rover влетел в машину "скорой" - пострадала пациентка

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, мвд по республике крым, новости крыма, крым, бахчисарайский район, происшествия, дтп в крыму и севастополе