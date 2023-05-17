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Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться
Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться
Правоохранители задержали нетрезвого водителя иномарки, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T16:45
2023-05-17T16:45
2023-05-17T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали нетрезвого водителя иномарки, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.Инцидент произошел в ночь на среду на трассе Керчь-Симферополь-Севастополь.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, водитель SsangYong после аварии пытался скрыться, однако в течение 15 минут его задержали полицейские."Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования, однако на месте от прохождения освидетельствования он отказался", - уточнили в ведомстве.В отношении злоумышленника составлен административный протокол за нарушение ПДД, а Бахчисарайским районным судом вынесено постановление о лишении его права управления транспортными средствами сроком на 1 год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварииСтрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителяВ Крыму Range Rover влетел в машину "скорой" - пострадала пациентка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться
МВД: в Бахчисарайском районе Крыма нетрезвый водитель устроил ДТП и пытался скрыться
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали нетрезвого водителя иномарки, который попытался скрыться с места ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.
Инцидент произошел в ночь на среду на трассе Керчь-Симферополь-Севастополь.
"57-летний водитель автомобиля SsangYong на дороге с двухсторонним движением совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Mazda 6. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось, водитель SsangYong после аварии пытался скрыться, однако в течение 15 минут его задержали полицейские.
"Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения был доставлен в медучреждение для прохождения освидетельствования, однако на месте от прохождения освидетельствования он отказался", - уточнили в ведомстве.
В отношении злоумышленника составлен административный протокол за нарушение ПДД, а Бахчисарайским районным судом вынесено постановление о лишении его права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
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