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В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии

В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии - РИА Новости Крым, 15.05.2023

В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии

Бывшему мировому судье из Керчи грозит тюремное заключение за ДТП с летальным исходом, бегство с места аварии и препятствование расследованию дела. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T17:38

2023-05-15T17:38

2023-05-15T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Бывшему мировому судье из Керчи грозит тюремное заключение за ДТП с летальным исходом, бегство с места аварии и препятствование расследованию дела. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что ДТП произошло в октябре 2019 года на Камыш-Бурунском шоссе Керчи. Действующий на тот момент судья за рулем автомобиля Skoda значительно превысил скорость, проехал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на регулируемом переходе. Виновник скрылся с места аварии, не оказав первую помощь пострадавшему и не вызвав скорую. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице через неделю после аварии.В последующем виновник ДТП подговорил своего знакомого из Краснодарского края взять на себя ответственность за происшествие, пообещав значительное денежное вознаграждение и машину, на которой судья сбил пешехода. При этом злоумышленник ввел знакомого в заблуждение относительно состояния здоровья пострадавшего и дальнейших юридических последствий.Следователи сумели установить все обстоятельства совершенного преступления и доказать виновность мирового судьи.Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем иномарка влетела в остановкуВ Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиямиВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека

https://crimea.ria.ru/20230515/dengi-za-soobscheniya-o-pyanykh-voditelyakh-ekspert-otsenil-initsiativu-1128710364.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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