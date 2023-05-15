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В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
Бывшему мировому судье из Керчи грозит тюремное заключение за ДТП с летальным исходом, бегство с места аварии и препятствование расследованию дела. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T17:38
2023-05-15T17:38
2023-05-15T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Бывшему мировому судье из Керчи грозит тюремное заключение за ДТП с летальным исходом, бегство с места аварии и препятствование расследованию дела. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что ДТП произошло в октябре 2019 года на Камыш-Бурунском шоссе Керчи. Действующий на тот момент судья за рулем автомобиля Skoda значительно превысил скорость, проехал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на регулируемом переходе. Виновник скрылся с места аварии, не оказав первую помощь пострадавшему и не вызвав скорую. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице через неделю после аварии.В последующем виновник ДТП подговорил своего знакомого из Краснодарского края взять на себя ответственность за происшествие, пообещав значительное денежное вознаграждение и машину, на которой судья сбил пешехода. При этом злоумышленник ввел знакомого в заблуждение относительно состояния здоровья пострадавшего и дальнейших юридических последствий.Следователи сумели установить все обстоятельства совершенного преступления и доказать виновность мирового судьи.Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем иномарка влетела в остановкуВ Севастополе подростка осудят за ДТП с тяжелыми последствиямиВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека
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В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
СК: бывшего мирового судью в Крыму будут судить за смертельное ДТП и побег с места аварии
17:38 15.05.2023 (обновлено: 17:39 15.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Бывшему мировому судье из Керчи грозит тюремное заключение за ДТП с летальным исходом, бегство с места аварии и препятствование расследованию дела. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
Следствием установлено, что ДТП произошло в октябре 2019 года на Камыш-Бурунском шоссе Керчи. Действующий на тот момент судья за рулем автомобиля Skoda значительно превысил скорость, проехал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода на регулируемом переходе. Виновник скрылся с места аварии, не оказав первую помощь пострадавшему и не вызвав скорую. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице через неделю после аварии.
В последующем виновник ДТП подговорил своего знакомого из Краснодарского края взять на себя ответственность за происшествие, пообещав значительное денежное вознаграждение и машину, на которой судья сбил пешехода. При этом злоумышленник ввел знакомого в заблуждение относительно состояния здоровья пострадавшего и дальнейших юридических последствий.
"Судья снабдил подставное лицо информацией об обстоятельствах происшествия, обеспечил наличие следов его присутствия в автомобиле, а также оформил "задним числом" договор купли-продажи обещанного транспортного средства. Таким образом, надеясь избежать ответственности за совершенное преступление, мировой судья ввел в заблуждение органы предварительного следствия относительно лица, его совершившего", - отметили в ведомстве.
Следователи сумели установить все обстоятельства совершенного преступления и доказать виновность мирового судьи.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
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