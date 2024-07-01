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Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей
В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T12:01
2024-07-01T12:01
андрей стенин
конкурс имени андрея стенина
конкурс
москва
общество
фото
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям интернета выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версиях сайта.В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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андрей стенин, конкурс имени андрея стенина, конкурс, москва, общество, фото, новости, международная медиагруппа "россия сегодня"

Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей

12:01 01.07.2024
 
© Карам Аль -МасриФото на конкурс им. Стенина
Фото на конкурс им. Стенина
© Карам Аль -Масри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование.
Ставшее уже традиционным, голосование дает возможность пользователям интернета выбрать лучшую, по их мнению, фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международного жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.
Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на кнопку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на русской и английской версиях сайта.
В планах конкурса также проведение традиционного роуд-шоу победителей по городам мира.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
Андрей СтенинКонкурс имени Андрея СтенинаКонкурсМоскваОбществоФотоНовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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