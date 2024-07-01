https://crimea.ria.ru/20240701/u-pravoslavnykh-khristian-nachinaetsya-petrov-post---v-chem-ego-osobennost-1138477949.html

У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность

У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность - РИА Новости Крым, 01.07.2024

У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность

У православных христиан начинается Петров или Апостольский пост. Это первый летний пост, и Православная Церковь призывает христиан уподобиться подвигу... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T06:35

2024-07-01T06:35

2024-07-01T06:35

пост

православие

христианство

рпц (русская православная церковь)

общество

петров (апостольский) пост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. У православных христиан начинается Петров или Апостольский пост. Это первый летний пост, и Православная Церковь призывает христиан уподобиться подвигу апостолов, которые постились перед тем, как начать проповедь всему миру.Петров пост был установлен в первые века христианства. О об этом говорится в апостольских постановлениях. С IV века упоминания об этом посте встречаются у отцов Церкви все чаще.Особенно Апостольский пост утвердился после того, как в Константинополе и Риме построили храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло 12 июля по новому стилю, и с тех пор этот день стал особо почитаемым среди христиан, ему и предшествует Петров пост.Начинается он всегда в понедельник, через неделю после Троицы, а вот сколько продлится Петров пост, зависит от того, когда была Пасха. Он может длиться от недели и одного дня (самый короткий) до шести недель. Если 12 июля выпадает на среду и пятницу, день будет постным.Так, в 2024 году Петров пост продлится с 1 по 12 июля включительно.Что можно есть в Петров пост Этот летний пост менее строг, чем Великий. Что же можно есть в Петров пост? Все, кроме мяса, молочного и яиц. В дни, кроме среды и пятницы, разрешается рыба. Это общие рекомендации, как поститься конкретному человеку, можно обсудить со священником в храме - например, с учетом болезни.Главным образом в этот период христиане призваны уделить больше внимания духовной жизни. Пост - это не принуждение, а добровольное и посильное ограничение и жертва, которую верующие приносят ради Христа.На Руси Апостольский пост называли "петровка-голодовка", так как во многих регионах запасы прошлогоднего урожая уже заканчивались, а новых плодов еще не было. Тем не менее хозяйки умудрялись приготовить много разнообразных блюд. Среди них - постная окрошка и щи, блюда из грибов, ботвинья из зелени и другие. По праздникам пекли рыбник - открытый пирог, в котором рыба запекалась целиком.Сегодня ко времени Петрова поста на прилавках можно встретить огромное разнообразие овощей и фруктов, и пост является вполне посильным.

https://crimea.ria.ru/20240630/chudesa-i-svyatyni-khramu-vsekh-svyatykh-v-simferopole-160-let-1138456821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пост, православие, христианство, рпц (русская православная церковь), общество, петров (апостольский) пост