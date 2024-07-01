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У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность
У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность - РИА Новости Крым, 01.07.2024
У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность
У православных христиан начинается Петров или Апостольский пост. Это первый летний пост, и Православная Церковь призывает христиан уподобиться подвигу... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T06:35
2024-07-01T06:35
пост
православие
христианство
рпц (русская православная церковь)
общество
петров (апостольский) пост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. У православных христиан начинается Петров или Апостольский пост. Это первый летний пост, и Православная Церковь призывает христиан уподобиться подвигу апостолов, которые постились перед тем, как начать проповедь всему миру.Петров пост был установлен в первые века христианства. О об этом говорится в апостольских постановлениях. С IV века упоминания об этом посте встречаются у отцов Церкви все чаще.Особенно Апостольский пост утвердился после того, как в Константинополе и Риме построили храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло 12 июля по новому стилю, и с тех пор этот день стал особо почитаемым среди христиан, ему и предшествует Петров пост.Начинается он всегда в понедельник, через неделю после Троицы, а вот сколько продлится Петров пост, зависит от того, когда была Пасха. Он может длиться от недели и одного дня (самый короткий) до шести недель. Если 12 июля выпадает на среду и пятницу, день будет постным.Так, в 2024 году Петров пост продлится с 1 по 12 июля включительно.Что можно есть в Петров пост Этот летний пост менее строг, чем Великий. Что же можно есть в Петров пост? Все, кроме мяса, молочного и яиц. В дни, кроме среды и пятницы, разрешается рыба. Это общие рекомендации, как поститься конкретному человеку, можно обсудить со священником в храме - например, с учетом болезни.Главным образом в этот период христиане призваны уделить больше внимания духовной жизни. Пост - это не принуждение, а добровольное и посильное ограничение и жертва, которую верующие приносят ради Христа.На Руси Апостольский пост называли "петровка-голодовка", так как во многих регионах запасы прошлогоднего урожая уже заканчивались, а новых плодов еще не было. Тем не менее хозяйки умудрялись приготовить много разнообразных блюд. Среди них - постная окрошка и щи, блюда из грибов, ботвинья из зелени и другие. По праздникам пекли рыбник - открытый пирог, в котором рыба запекалась целиком.Сегодня ко времени Петрова поста на прилавках можно встретить огромное разнообразие овощей и фруктов, и пост является вполне посильным.
https://crimea.ria.ru/20240630/chudesa-i-svyatyni-khramu-vsekh-svyatykh-v-simferopole-160-let-1138456821.html
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пост, православие, христианство, рпц (русская православная церковь), общество, петров (апостольский) пост
У православных христиан начинается Петров пост - в чем его особенность

В 2024 году Петров пост начинается с 1 июля и продлится меньше двух недель

06:35 01.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь
Свято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. У православных христиан начинается Петров или Апостольский пост. Это первый летний пост, и Православная Церковь призывает христиан уподобиться подвигу апостолов, которые постились перед тем, как начать проповедь всему миру.
Петров пост был установлен в первые века христианства. О об этом говорится в апостольских постановлениях. С IV века упоминания об этом посте встречаются у отцов Церкви все чаще.
Особенно Апостольский пост утвердился после того, как в Константинополе и Риме построили храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло 12 июля по новому стилю, и с тех пор этот день стал особо почитаемым среди христиан, ему и предшествует Петров пост.
Начинается он всегда в понедельник, через неделю после Троицы, а вот сколько продлится Петров пост, зависит от того, когда была Пасха. Он может длиться от недели и одного дня (самый короткий) до шести недель. Если 12 июля выпадает на среду и пятницу, день будет постным.
Так, в 2024 году Петров пост продлится с 1 по 12 июля включительно.

Что можно есть в Петров пост

Этот летний пост менее строг, чем Великий. Что же можно есть в Петров пост? Все, кроме мяса, молочного и яиц. В дни, кроме среды и пятницы, разрешается рыба. Это общие рекомендации, как поститься конкретному человеку, можно обсудить со священником в храме - например, с учетом болезни.
Главным образом в этот период христиане призваны уделить больше внимания духовной жизни. Пост - это не принуждение, а добровольное и посильное ограничение и жертва, которую верующие приносят ради Христа.
На Руси Апостольский пост называли "петровка-голодовка", так как во многих регионах запасы прошлогоднего урожая уже заканчивались, а новых плодов еще не было. Тем не менее хозяйки умудрялись приготовить много разнообразных блюд. Среди них - постная окрошка и щи, блюда из грибов, ботвинья из зелени и другие. По праздникам пекли рыбник - открытый пирог, в котором рыба запекалась целиком.
Сегодня ко времени Петрова поста на прилавках можно встретить огромное разнообразие овощей и фруктов, и пост является вполне посильным.
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ПостПравославиеХристианствоРПЦ (Русская православная церковь)ОбществоПетров (Апостольский) пост
 
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