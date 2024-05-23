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Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад

Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад

В ночь на 3 июня в ночном небе над Землей можно будет наблюдать Большой космический парад - сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в линию, четыре из... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T22:15

2024-05-23T22:15

2024-05-23T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 3 июня в ночном небе над Землей можно будет наблюдать Большой космический парад - сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в линию, четыре из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.По его словам, Уран и Нептун можно наблюдать в мощные телескопы, остальные будут виды не вооруженным глазом. Наблюдать это явления лучше за городом, на побережье - так, чтобы небо не загораживали высокие постройки и деревья.По его словам, если бы к остальным шести планетам добавилась Венера, парад назывался бы Великим. Такое тоже бывает, но гораздо реже - все зависит от периода вращения каждой из планет. А вот следующий Большой парад произойдет уже 28 августа - тогда космическая шестерка выстроится на утреннем небе. С точки зрения астрономии явление интересное и зрелищное, говорит эксперт, однако еще интереснее - в астрологическом плане: планеты открывают "определенные коридоры возможностей", если в это поверить.Еще более зрелищное космическое событие Лазаренко анонсирует на 12 августа - тогда в небе над Крымом можно будет увидеть звездопад Персеиды."Этот метеорный поток очень зрелищный - до 100 метеоров в час. Смотреть нужно на созвездие Персей в северо-восточной части неба. Там будет находиться радиант потока - место, откуда как бы вылетают "падающие звезды". Но поскольку Персеиды - яркий зведопад, смотреть в одну точку неба не обязательно, метеоры будут расчерчивать весь небосвод до самого горизонта", - обещает собеседник агентства.В 2029 году рядом с Землей пролетит опасный астероид "Апофис" - на расстоянии, где летают геостационарные спутники. Это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. Если упадет, последствия будут катастрофическими, но ученые работают над защитой, сообщал ранее Лазоренко.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыПолярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астрономСмотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года

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космос, астрономия, кирилл лазоренко, земля, общество, новости крыма, новости