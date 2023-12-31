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Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года

Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года

Смена фаз луны, лунные и солнечные затмения, метеорные дожди - астрономические явления, которые случаются ежегодно и даже по нескольку раз в год, однако 2023-й... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T16:45

2023-12-31T16:45

2023-12-31T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Смена фаз луны, лунные и солнечные затмения, метеорные дожди - астрономические явления, которые случаются ежегодно и даже по нескольку раз в год, однако 2023-й отметился и совершенно нерядовыми небесными событиями. Главные в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко, а также анонсировал главное космическое событие 2024-го года.Персеиды, кольца Сатурна и Суперлуния"В январе мы могли наблюдать красивое соединение Сатурна и Венеры, особенно хорошо это могли рассмотреть те, у кого есть хотя бы какие-то начальные инструменты для визуального наблюдения: в одном поле зрения можно было наблюдать окольцованный Сатурн и полный диск Венеры, которая является третьей по яркости на небосводе", - напоминает Лазоренко.По его словам, в 2024-ом Сатурн по-прежнему будет отлично виден на небосводе. При наличии хотя бы любительского телескопа, обязательно нужно обратить взор на эту планету. Знаменитые колечки можно увидеть даже в хороший бинокль: смотреть нужно в юго-восточную часть неба чуть позже заката.23 мая можно было наблюдать соединение Венеры, Марса и Луны, продолжает эксперт. Август был отмечен не таким редким, но ярким в этом году зрелищем - звездопад Персеиды.В августе и сентябре было три Суперлуния - это момент, когда Луна максимально близко подходит к Земле, в это время можно наблюдать красивый яркий лунный диск. Некоторые ученые считают, что во время Суперлуния усиливается влияние Луны на Землю - увеличиваются силы приливов и отливов.Небывалая магнитная буряПо его словам, ученые провели анализ и выяснили, что в 2024 году такое событие может повториться, поскольку солнечная активность будет только увеличиваться. Поэтому у жителей Крыма еще будет возможность снова увидеть полярное сияние. Кстати, свечение было красным из-за того, что на юге воздух менее разряжен, чем в полярных широтах. В северных широтах сияние всегда зеленоватое.Красный гигант Бетельгейзе"Интересное для астрономов событие произойдет в завершение 2023 года. Многие знают созвездие Ориона и одну из самых интересных его звезд Бетельгейзе - это красный гигант. Некоторые считают, что он уже взорвался, его уже нет, но мы еще видим его свет. На самом деле это огромная звезда (сравнимая по размеру со всей Солнечной системой) доживает свои последние дни и вот-вот взорвется. Так вот 11,12 декабря астероид Леон покрыл эту звезду. Продолжительность затмения - 11 секунд. Полностью покрытие звезды продлилось ровно секунду", - рассказывает астроном.Для специалистов это явление уникальное и долгожданное, поскольку в момент, когда загораживается свет от определенной звезды, ученые могут рассмотреть, что происходит вблизи небесного объекта.Смотрим в небо в новом годуРечь о комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) Сейчас она видна только в профессиональные телескопы, но уже летом 2024-го достигнет размеров, доступных для любительских инструментов."После она пропадет из нашего поля зрения, поскольку подлетит близко к Солнцу. Вот тогда наступит момент Х, и станет понятно, какую звездную величину она приобретет. Своего перигелия комета достигнет 28 сентября. В этот момент наблюдатели с возможностью беспрепятственного обзора восточной части горизонта смогут лицезреть комету, звездная величина которой к тому моменту достигнет 0,7. К тому же исследователи считают, что, вероятнее всего, к этому времени C/2023 A3 отрастит роскошный хвост, ведь она приблизится к звезде, зайдя на орбиту Меркурия. Такая близость к Солнцу грозит комете гибелью. Но если она все же переживет сближение со звездой, то жителей Земли ждет незабываемое зрелище".Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеЛицо Земли на космических фотографияхЧто умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите

https://crimea.ria.ru/20231105/polyarnoe-siyanie-posle-moschnoy-vspyshki-na-solntse-nablyudali-v-krymu-1132596628.html

https://crimea.ria.ru/20230119/mezhdu-bolshoy-medveditsey-i-polyarnoy-zvezdoy-k-zemle-letit-kometa-1126452373.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, космос, общество, солнце, магнитные бури, луна, астрономия