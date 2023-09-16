https://crimea.ria.ru/20230916/chto-umeyut-kosmonavty-vladimir-titov-o-nekosmicheskikh-zadachakh-na-orbite-1131401357.html
Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите
Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите
Космонавты решают не только космические задачи, но и помогают из космоса рыбакам, аграриям и даже военным. О том, как готовят космических специалистов и как они РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T21:18
2023-09-16T21:18
2023-09-16T21:18
космос
радио "спутник в крыму"
владимир титов
россия
наука и технологии
владимир джанибеков
илон маск
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Космонавты решают не только космические задачи, но и помогают из космоса рыбакам, аграриям и даже военным. О том, как готовят космических специалистов и как они участвуют в решении вполне земных вопросов, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советский, российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов, который на этой неделе прибыл с визитом в Крым.Космические знания"Профессия космонавта требует больших знаний из различных областей науки и техники, поэтому эта профессия уникальна. Я пришел в космонавтику из истребительной авиации. С чего началось наше обучение: мы изучали космическую технику – ракеты, станции, системы – как они работают, как их эксплуатировать, как действовать во внештатных ситуациях. Дальше наслаивается большой пласт научных экспериментов – это очень большой раздел", – рассказывает Титов.По его словам, ракетами и станциями раздел не ограничивается: космонавтов посвящают в нюансы многих, казалось бы, совершенно не космических вопросов.Спасти посевную и повысить уловы"Начинается посевная: поля были черные, стали зеленые, потом вызревают, становятся желтыми – надо приступать к уборке. И вдруг надвигается суховей из тех же песков Сахары. Юг начинает срочно желтеть. Иногда агроном не может обскакать все поля и посмотреть, что творится. А космонавт может видеть сразу несколько областей", – продолжает гость эфира.По его словам, благодаря таким знаниям космонавты помогают предотвратить большие беды на Земле. Например, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков докладывал о быстром изменении цвета зерновых и буквально спас целые районы от гибели урожая.Еще, по его словам, из космоса можно предупреждать о движении ледников, это может спасти человеческие жизни, а также решать множество других задач. При этом, сегодня российская космонавтика имеет все возможности расширять такие прикладные области.Помощь военнымОчевидно, кроме вопросов народного хозяйства, благодаря спутникам из космоса можно решать целый ряд военных задач. По мнению Титова, космические объекты должны строиться так, чтобы удовлетворять текущие потребности на объектах в разных областях – военных, гражданских или же двойного назначения.Владимир Георгиевич Титов – советский, российский космонавт, удостоен звания Герой Советского Союза, награжден двумя орденами Ленина, является Заслуженным мастером спорта СССР. В 1988 году Франция удостоила его титула Командор ордена Почетного легиона, а в 1990 году (вместе с Мусой Манаровым) он был награжден медалью U. S. Harmon Prize в знак признания мирового рекорда по продолжительности полета. Почетный гражданин Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыМесто Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя
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космос, владимир титов, россия, наука и технологии, владимир джанибеков, илон маск, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Космонавты решают не только космические задачи, но и помогают из космоса рыбакам, аграриям и даже военным. О том, как готовят космических специалистов и как они участвуют в решении вполне земных вопросов, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советский, российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов, который на этой неделе прибыл с визитом в Крым.
Космические знания
"Профессия космонавта требует больших знаний из различных областей науки и техники, поэтому эта профессия уникальна. Я пришел в космонавтику из истребительной авиации. С чего началось наше обучение: мы изучали космическую технику – ракеты, станции, системы – как они работают, как их эксплуатировать, как действовать во внештатных ситуациях. Дальше наслаивается большой пласт научных экспериментов – это очень большой раздел", – рассказывает Титов.
По его словам, ракетами и станциями раздел не ограничивается: космонавтов посвящают в нюансы многих, казалось бы, совершенно не космических вопросов.
"Учителями для нас являлись очень крупные специалисты, мы ездили по институтам, в промышленные и сельскохозяйственные районы, на заводы радиоэлектроники. Смотрели, как выращиваются кристаллы, как их режут, впечатывают в них платы и так далее. Допустим, гибель ЧАЭС – у нас до этого были занятия со специалистом по газу и нефти, и специалист по разломам объяснял, каким образом движутся земные пласты. Кстати, оказалось, что ЧАЭС находится на пересечении двух разломов – самое невыгодное место", – делится воспоминаниями о собственной подготовке Титов.
Спасти посевную и повысить уловы
"Начинается посевная: поля были черные, стали зеленые, потом вызревают, становятся желтыми – надо приступать к уборке. И вдруг надвигается суховей из тех же песков Сахары. Юг начинает срочно желтеть. Иногда агроном не может обскакать все поля и посмотреть, что творится. А космонавт может видеть сразу несколько областей", – продолжает гость эфира.
По его словам, благодаря таким знаниям космонавты помогают предотвратить большие беды на Земле. Например, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков докладывал о быстром изменении цвета зерновых и буквально спас целые районы от гибели урожая.
"Или возьмите сейнеры, вылов рыбы. Если планктон мы умеем выявлять по цвету водной поверхности, мы можем подсказать рыбакам такие места. А там где есть планктон, есть рыба, которая им питается. И мы сигнализируем: проверьте такой или такой район", – приводит другой пример космонавт.
Еще, по его словам, из космоса можно предупреждать о движении ледников, это может спасти человеческие жизни, а также решать множество других задач. При этом, сегодня российская космонавтика имеет все возможности расширять такие прикладные области.
Помощь военным
Очевидно, кроме вопросов народного хозяйства, благодаря спутникам из космоса можно решать целый ряд военных задач. По мнению Титова, космические объекты должны строиться так, чтобы удовлетворять текущие потребности на объектах в разных областях – военных, гражданских или же двойного назначения.
"Илон Маск сделал систему, которая позволяет каждому бойцу иметь полную информацию о поле боя, а командиру отдавать нужные приказы на основании полученных данных. И у нас есть большой задел – нужно над этим работать и обязательно обучать высококлассных молодых специалистов", – убежден космонавт.
Владимир Георгиевич Титов – советский, российский космонавт, удостоен звания Герой Советского Союза, награжден двумя орденами Ленина, является Заслуженным мастером спорта СССР. В 1988 году Франция удостоила его титула Командор ордена Почетного легиона, а в 1990 году (вместе с Мусой Манаровым) он был награжден медалью U. S. Harmon Prize в знак признания мирового рекорда по продолжительности полета. Почетный гражданин Ялты.
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