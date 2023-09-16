https://crimea.ria.ru/20230916/chto-umeyut-kosmonavty-vladimir-titov-o-nekosmicheskikh-zadachakh-na-orbite-1131401357.html

Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите

Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите

Космонавты решают не только космические задачи, но и помогают из космоса рыбакам, аграриям и даже военным. О том, как готовят космических специалистов и как они РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T21:18

2023-09-16T21:18

2023-09-16T21:18

космос

радио "спутник в крыму"

владимир титов

россия

наука и технологии

владимир джанибеков

илон маск

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Космонавты решают не только космические задачи, но и помогают из космоса рыбакам, аграриям и даже военным. О том, как готовят космических специалистов и как они участвуют в решении вполне земных вопросов, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал советский, российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов, который на этой неделе прибыл с визитом в Крым.Космические знания"Профессия космонавта требует больших знаний из различных областей науки и техники, поэтому эта профессия уникальна. Я пришел в космонавтику из истребительной авиации. С чего началось наше обучение: мы изучали космическую технику – ракеты, станции, системы – как они работают, как их эксплуатировать, как действовать во внештатных ситуациях. Дальше наслаивается большой пласт научных экспериментов – это очень большой раздел", – рассказывает Титов.По его словам, ракетами и станциями раздел не ограничивается: космонавтов посвящают в нюансы многих, казалось бы, совершенно не космических вопросов.Спасти посевную и повысить уловы"Начинается посевная: поля были черные, стали зеленые, потом вызревают, становятся желтыми – надо приступать к уборке. И вдруг надвигается суховей из тех же песков Сахары. Юг начинает срочно желтеть. Иногда агроном не может обскакать все поля и посмотреть, что творится. А космонавт может видеть сразу несколько областей", – продолжает гость эфира.По его словам, благодаря таким знаниям космонавты помогают предотвратить большие беды на Земле. Например, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков докладывал о быстром изменении цвета зерновых и буквально спас целые районы от гибели урожая.Еще, по его словам, из космоса можно предупреждать о движении ледников, это может спасти человеческие жизни, а также решать множество других задач. При этом, сегодня российская космонавтика имеет все возможности расширять такие прикладные области.Помощь военнымОчевидно, кроме вопросов народного хозяйства, благодаря спутникам из космоса можно решать целый ряд военных задач. По мнению Титова, космические объекты должны строиться так, чтобы удовлетворять текущие потребности на объектах в разных областях – военных, гражданских или же двойного назначения.Владимир Георгиевич Титов – советский, российский космонавт, удостоен звания Герой Советского Союза, награжден двумя орденами Ленина, является Заслуженным мастером спорта СССР. В 1988 году Франция удостоила его титула Командор ордена Почетного легиона, а в 1990 году (вместе с Мусой Манаровым) он был награжден медалью U. S. Harmon Prize в знак признания мирового рекорда по продолжительности полета. Почетный гражданин Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыМесто Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, владимир титов, россия, наука и технологии, владимир джанибеков, илон маск, мнения