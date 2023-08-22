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Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя
Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя
Место посадки пилотируемых космических аппаратов, центр тренировки космонавтов и база отработки навыков по перемещению по поверхности Луны. Такие и еще более... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T18:53
2023-08-22T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Место посадки пилотируемых космических аппаратов, центр тренировки космонавтов и база отработки навыков по перемещению по поверхности Луны. Такие и еще более удивительные, но вместе с тем не лишенные возможности воплощения в реальность сценарии космического будущего Крыма на площадке форума "Таврида-АРТ" озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" космонавт-испытатель Андрей Бабкин.Крым исторически связан с космосом: сюда приезжали целые группы управления полетами, тренировались космонавты, в том числе занимались отработкой навыков выживаемости на водной поверхности, рассказывает космонавт. Большая часть космической инфраструктуры не сохранилась, но самые знаковые объекты дошли до наших дней.По его мнению, развитие космонавтики открывает для региона возможность занять если не ключевое, то очень важное место в космическом будущем страны. Например, Крым может стать космопортом, куда будут прибывать корабли.Крым и Луна были связаны исторически, продолжает он. В поселке Школьное неподалеку от Симферополя в советские времена был создан полигон, который имитировал рельеф поверхности спутника Земли. На этой базе можно было бы продолжить испытания в рамках лунной программы.Еще одно возможное и ранее используемое направление – база по реабилитации и тренировкам участников космического отряда.Полное интервью с космонавтом-испытателем Андреем Бабкиным о том, какие возможности сейчас открывает космос, как стать участником отряда космонавтов и возможном времени отправки новой миссии к Луне читайте на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосРоскосмос реализует в Крыму пилотный проект дистанционного зондирования - Валерий Аксенов
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крым, луна, космос, роскосмос, новости крыма, андрей бабкин, арт-кластер "таврида"
Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя

Крым может стать местом посадки прибывающих с Луны космических аппаратов

18:53 22.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Юрий ТумановПолная Луна
Полная Луна - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым . Юрий Туманов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Место посадки пилотируемых космических аппаратов, центр тренировки космонавтов и база отработки навыков по перемещению по поверхности Луны. Такие и еще более удивительные, но вместе с тем не лишенные возможности воплощения в реальность сценарии космического будущего Крыма на площадке форума "Таврида-АРТ" озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" космонавт-испытатель Андрей Бабкин.
Крым исторически связан с космосом: сюда приезжали целые группы управления полетами, тренировались космонавты, в том числе занимались отработкой навыков выживаемости на водной поверхности, рассказывает космонавт. Большая часть космической инфраструктуры не сохранилась, но самые знаковые объекты дошли до наших дней.

"Неподалеку от Симферополя в направлении Евпатории располагается взлетно-посадочная полоса, которая строилась как запасная для космического корабля "Буран". Центр управления в Евпатории – огромный антенный комплекс, с одной из антенн направляли послание другим цивилизациям. А на Чатыр-Даге располагался так называемый "учебный центр" для слежения за "Бураном", – перечисляет Бабкин.

По его мнению, развитие космонавтики открывает для региона возможность занять если не ключевое, то очень важное место в космическом будущем страны. Например, Крым может стать космопортом, куда будут прибывать корабли.
"Мы не знаем, как будет развиваться космическая программа. Но если мы полетим к дальним планетам, даже к Луне, нужно расширять зону посадки аппаратов при их возвращении. И в этом смысле Черное море мне представляется достаточно интересным", – поделился космонавт-испытатель.
Крым и Луна были связаны исторически, продолжает он. В поселке Школьное неподалеку от Симферополя в советские времена был создан полигон, который имитировал рельеф поверхности спутника Земли. На этой базе можно было бы продолжить испытания в рамках лунной программы.
Еще одно возможное и ранее используемое направление – база по реабилитации и тренировкам участников космического отряда.
"Условия Крыма уникальны, остается только учесть это в рамках какой-то космической программы и аккумулировать. Для региона это будет очень хорошо, так как это как трамплин для полетов к дальним планетам. И если мы обладаем такими особенностями, то остальная часть территории России, к сожалению, не совсем удобна по целому ряду показателей", – резюмировал Бабкин.
Полное интервью с космонавтом-испытателем Андреем Бабкиным о том, какие возможности сейчас открывает космос, как стать участником отряда космонавтов и возможном времени отправки новой миссии к Луне читайте на сайте РИА Новости Крым.
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