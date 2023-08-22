https://crimea.ria.ru/20230822/mesto-kryma-v-kosmicheskoy-programme-rossii-glazami-kosmonavta-ispytatelya-1130876696.html

Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя

Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Место Крыма в космической программе России глазами космонавта-испытателя

Место посадки пилотируемых космических аппаратов, центр тренировки космонавтов и база отработки навыков по перемещению по поверхности Луны. Такие и еще более... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T18:53

2023-08-22T18:53

2023-08-22T18:53

радио "спутник в крыму"

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андрей бабкин

арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Место посадки пилотируемых космических аппаратов, центр тренировки космонавтов и база отработки навыков по перемещению по поверхности Луны. Такие и еще более удивительные, но вместе с тем не лишенные возможности воплощения в реальность сценарии космического будущего Крыма на площадке форума "Таврида-АРТ" озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму" космонавт-испытатель Андрей Бабкин.Крым исторически связан с космосом: сюда приезжали целые группы управления полетами, тренировались космонавты, в том числе занимались отработкой навыков выживаемости на водной поверхности, рассказывает космонавт. Большая часть космической инфраструктуры не сохранилась, но самые знаковые объекты дошли до наших дней.По его мнению, развитие космонавтики открывает для региона возможность занять если не ключевое, то очень важное место в космическом будущем страны. Например, Крым может стать космопортом, куда будут прибывать корабли.Крым и Луна были связаны исторически, продолжает он. В поселке Школьное неподалеку от Симферополя в советские времена был создан полигон, который имитировал рельеф поверхности спутника Земли. На этой базе можно было бы продолжить испытания в рамках лунной программы.Еще одно возможное и ранее используемое направление – база по реабилитации и тренировкам участников космического отряда.Полное интервью с космонавтом-испытателем Андреем Бабкиным о том, какие возможности сейчас открывает космос, как стать участником отряда космонавтов и возможном времени отправки новой миссии к Луне читайте на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосРоскосмос реализует в Крыму пилотный проект дистанционного зондирования - Валерий Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, луна, космос, роскосмос, новости крыма, андрей бабкин, арт-кластер "таврида"