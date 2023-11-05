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Лицо Земли на космических фотографиях - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Фотоленты
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Лицо Земли на космических фотографиях
Лицо Земли на космических фотографиях - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Лицо Земли на космических фотографиях
Какой видят нашу планету космонавты – смотрите в фотоленте РИА Новости. Подборка самых ярких фотографий.
2023-11-05T20:38
2023-11-05T20:38
космос
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наука и технологии
в мире
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фото
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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космос, наука и технологии, в мире, природа, фото, наса
Лицо Земли на космических фотографиях

Самые яркие фотографии Земли в фотоленте РИА Новости

20:38 05.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Какой видят нашу планету космонавты – смотрите в фотоленте РИА Новости. Подборка самых ярких фотографий.
© Foto NASA Earth Observatory

Извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

Вид на большую кальдеру в пустыне из космоса
1 из 7

Извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

© Foto NASA Earth Observatory
© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага в Атлантическом океане.

Вид на остров Сан-Мигел из космоса
2 из 7

Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага в Атлантическом океане.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
© Foto NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

У ученых НАСА есть хобби – поиск данных в атмосфере, чтобы найти тот редкий момент, когда в этих данных можно увидеть "лица".

Вид на лицо в стратосфере
3 из 7

У ученых НАСА есть хобби – поиск данных в атмосфере, чтобы найти тот редкий момент, когда в этих данных можно увидеть "лица".

© Foto NASA Earth Observatory/Joshua Stevens
© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Лава на вершине Килауэа - активного щитового вулкана на острове Гавайи.

Вид на извергающийся вулкан Kilauea из космоса
4 из 7

Лава на вершине Килауэа - активного щитового вулкана на острове Гавайи.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.

Вид на Большой Барьерный риф из космоса
5 из 7

Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
© Foto NASA Earth Observatory

Плимут, Великобритания.

Вид на Великобританию из космоса
6 из 7

Плимут, Великобритания.

© Foto NASA Earth Observatory
© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера.

Вид на озера в Новом Южнрм Уэльсе из космоса
7 из 7

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
1 из 7

Извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

© Foto NASA Earth Observatory
2 из 7

Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага в Атлантическом океане.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
3 из 7

У ученых НАСА есть хобби – поиск данных в атмосфере, чтобы найти тот редкий момент, когда в этих данных можно увидеть "лица".

© Foto NASA Earth Observatory/Joshua Stevens
4 из 7

Лава на вершине Килауэа - активного щитового вулкана на острове Гавайи.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
5 из 7

Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
6 из 7

Плимут, Великобритания.

© Foto NASA Earth Observatory
7 из 7

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера.

© Foto NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
В День Космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 21:18Радио "Спутник в Крыму"
Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите
 
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