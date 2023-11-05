Лицо Земли на космических фотографиях

Извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага в Атлантическом океане.
Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага в Атлантическом океане.
У ученых НАСА есть хобби – поиск данных в атмосфере, чтобы найти тот редкий момент, когда в этих данных можно увидеть "лица".
У ученых НАСА есть хобби – поиск данных в атмосфере, чтобы найти тот редкий момент, когда в этих данных можно увидеть "лица".
Лава на вершине Килауэа - активного щитового вулкана на острове Гавайи.
Лава на вершине Килауэа - активного щитового вулкана на острове Гавайи.
Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.
Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера.
Извержения вулканов и отложения соли из горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Остров Сан-Мигель – самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага в Атлантическом океане.
У ученых НАСА есть хобби – поиск данных в атмосфере, чтобы найти тот редкий момент, когда в этих данных можно увидеть "лица".
Лава на вершине Килауэа - активного щитового вулкана на острове Гавайи.
Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера.