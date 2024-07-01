https://crimea.ria.ru/20240701/v-simferopolskom-rayone-otklyuchat-gaz-spisok-adresov-1138482394.html

В Симферопольском районе отключат газ: список адресов

В Симферопольском районе отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 01.07.2024

В Симферопольском районе отключат газ: список адресов

В пятницу в селе Фонтаны Симферопольского района приостановят подачу газа. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T10:01

2024-07-01T10:01

2024-07-01T10:01

газ

газоснабжение

симферопольский район

жкх крыма и севастополя

жкх

новости крыма

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крымгазсети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в селе Фонтаны Симферопольского района приостановят подачу газа. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".Без газа останутся абоненты села Фонтаны на ул. Изобильная, ул. Чкалова, ул. Алима Азамат, ул. Достлук, ул. Яшлык, ул. Тепличная, ул. Яны-ёл, ул. Озенбашская, ул. Полевая.По информации предприятия, восстановление газоснабжения запланировано 5 июля с 15.00 при стопроцентном допуске сотрудников ГУП РК "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничестве

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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