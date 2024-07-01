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В Симферопольском районе отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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В Симферопольском районе отключат газ: список адресов
В Симферопольском районе отключат газ: список адресов - РИА Новости Крым, 01.07.2024
В Симферопольском районе отключат газ: список адресов
В пятницу в селе Фонтаны Симферопольского района приостановят подачу газа. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 01.07.2024
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газ
газоснабжение
симферопольский район
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в селе Фонтаны Симферопольского района приостановят подачу газа. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".Без газа останутся абоненты села Фонтаны на ул. Изобильная, ул. Чкалова, ул. Алима Азамат, ул. Достлук, ул. Яшлык, ул. Тепличная, ул. Яны-ёл, ул. Озенбашская, ул. Полевая.По информации предприятия, восстановление газоснабжения запланировано 5 июля с 15.00 при стопроцентном допуске сотрудников ГУП РК "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничестве
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газ, газоснабжение, симферопольский район, жкх крыма и севастополя, жкх, новости крыма, крым, крымгазсети
В Симферопольском районе отключат газ: список адресов

Подачу газа в селе Фонтаны Симферопольского района приостановят в пятницу

10:01 01.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в селе Фонтаны Симферопольского района приостановят подачу газа. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".
"Симферопольское управление "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 5 июля с 9.00 до 17.00 в связи с производством работ", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
Без газа останутся абоненты села Фонтаны на ул. Изобильная, ул. Чкалова, ул. Алима Азамат, ул. Достлук, ул. Яшлык, ул. Тепличная, ул. Яны-ёл, ул. Озенбашская, ул. Полевая.
По информации предприятия, восстановление газоснабжения запланировано 5 июля с 15.00 при стопроцентном допуске сотрудников ГУП РК "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ.
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