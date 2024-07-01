https://crimea.ria.ru/20240701/dvoe-postradavshikh-pri-atake-na-sevastopol-v-stabilno-tyazhelom-sostoyanii-1138482214.html

Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянии

Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Двое пострадавших при атаке на Севастополь в стабильно тяжелом состоянии

Двое детей и 20 взрослых остаются в больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ на город 23 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T09:51

2024-07-01T09:51

2024-07-01T09:51

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

учкуевка

михаил развожаев

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Двое детей и 20 взрослых остаются в больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ на город 23 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор напомнил, что после атаки на лечение в Москву были отправлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых."Московские врачи оценивают состояние двоих пациентов как стабильно тяжелое (из них один ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов - в состоянии легкой степени тяжести", - сообщил Развожаев.29 июня сообщалось, что в больницах Севастополя остаются трое детей и 20 взрослых, еще 22 человека, в том числе 10 детей, продолжают оставаться в медучреждениях Москвы.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой взорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при утренней атаке на Севастополь вырослоВ Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойВ Севастополе появятся около 600 новых укрытий блиндажного типа

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

севастополь

учкуевка

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