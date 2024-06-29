https://crimea.ria.ru/20240629/chetvero-sevastopoltsev-postradali-pri-utrenney-raketnoy-atake-na-gorod-1138461638.html

Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло

Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло

Число пострадавших при утренней атаке ВСУ на Севастополь выросло до четырех человек. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T17:47

2024-06-29T17:47

2024-06-29T17:58

севастополь

михаил развожаев

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всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при утренней атаке ВСУ на Севастополь выросло до четырех человек. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось о трех пострадавших мирных жителях после падения осколков при уничтожении двух воздушных целей над регионом.Всего повреждены три частных и три многоквартирных дома, семь автомобилей и мотоцикл, две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения оставались дома на четырех улицах. После проведения проверки и очистки территории работниками МЧС электроснабжение потребителей было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОРазвожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMSУдар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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