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Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло
Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло
Число пострадавших при утренней атаке ВСУ на Севастополь выросло до четырех человек. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T17:47
2024-06-29T17:47
2024-06-29T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при утренней атаке ВСУ на Севастополь выросло до четырех человек. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось о трех пострадавших мирных жителях после падения осколков при уничтожении двух воздушных целей над регионом.Всего повреждены три частных и три многоквартирных дома, семь автомобилей и мотоцикл, две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения оставались дома на четырех улицах. После проведения проверки и очистки территории работниками МЧС электроснабжение потребителей было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсОРазвожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMSУдар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, новости, больница, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Число раненых при утренней атаке на Севастополь выросло
Число пострадавших при утренней атаке на Севастополь выросло до четырех – Развожаев
17:47 29.06.2024 (обновлено: 17:58 29.06.2024)