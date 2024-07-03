https://crimea.ria.ru/20240703/boets-territorialnoy-samooborony-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-1138580942.html

Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области

Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области

При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T19:51

2024-07-03T19:51

2024-07-03T19:51

вячеслав гладков

новости

белгородская область

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белгород

утраты

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Его боевой товарищ, находившийся с ним на выполнении задач, получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как стабильное.В понедельник ВСУ обстреляли Белгород – были ранены семь мирных жителей. 29 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранения получили трое мирных жителей.На минувшей неделе при ночном обстреле украинскими боевиками села Беловское в Белгородской области погибла мирная жительница.

https://crimea.ria.ru/20240630/rebenok-pogib-i-4-cheloveka-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-vsu-1138478397.html

белгородская область

белгород

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2024

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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, белгород, утраты, скорая помощь