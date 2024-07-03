https://crimea.ria.ru/20240703/boets-territorialnoy-samooborony-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-1138580942.html
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области
При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T19:51
2024-07-03T19:51
2024-07-03T19:51
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
белгород
утраты
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Его боевой товарищ, находившийся с ним на выполнении задач, получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как стабильное.В понедельник ВСУ обстреляли Белгород – были ранены семь мирных жителей. 29 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранения получили трое мирных жителей.На минувшей неделе при ночном обстреле украинскими боевиками села Беловское в Белгородской области погибла мирная жительница.
https://crimea.ria.ru/20240630/rebenok-pogib-i-4-cheloveka-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-vsu-1138478397.html
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, белгород, утраты, скорая помощь
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области