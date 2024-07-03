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Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области
При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T19:51
2024-07-03T19:51
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
белгород
утраты
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Его боевой товарищ, находившийся с ним на выполнении задач, получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как стабильное.В понедельник ВСУ обстреляли Белгород – были ранены семь мирных жителей. 29 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранения получили трое мирных жителей.На минувшей неделе при ночном обстреле украинскими боевиками села Беловское в Белгородской области погибла мирная жительница.
https://crimea.ria.ru/20240630/rebenok-pogib-i-4-cheloveka-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-ataki-vsu-1138478397.html
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Новости
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, белгород, утраты, скорая помощь
Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области

Боец территориальной самообороны погиб в Белгородской области

19:51 03.07.2024
 
© Фото: пресс-служба главы Крымагвоздики
гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. При исполнении боевых задач в Белгородской области погиб боец территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При исполнении боевых задач погиб боец нашей территориальной самообороны. Молодой парень, ему было всего 24 года. Он даже не успел создать свою семью", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Его боевой товарищ, находившийся с ним на выполнении задач, получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как стабильное.
В понедельник ВСУ обстреляли Белгород – были ранены семь мирных жителей.
29 июня дроны-камикадзе ВСУ атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгородской области. Ранения получили трое мирных жителей.
На минувшей неделе при ночном обстреле украинскими боевиками села Беловское в Белгородской области погибла мирная жительница.
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