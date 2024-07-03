https://crimea.ria.ru/20240703/moshenniki-v-krymu-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1138546645.html

Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана

Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана

Дистанционные мошенники разработали новую схему мошенничества через предложение социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T19:31

2024-07-03T19:31

2024-07-03T19:31

мошенничество

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крым

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киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему мошенничества через предложение социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.По информации фонда, аферисты могут запрашивать личные документы, коды СМС-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт. Кроме того, злоумышленники иногда посещают дома или отправляют электронные письма с просьбами предоставить персональные данные. Также они рассылают письма с предложениями перейти по ссылке."Необходимо соблюдать простое правило: не доверяйте звонкам неизвестных людей. По всем вопросам, касающимся пенсий, социальных выплат и иной соцподдержки, обращайтесь напрямую в региональное Отделение СФР", – предупреждают в Соцфонде по РК.Сотрудники Отделения СФР по Республике Крым не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы. Они никогда не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.В конце июня в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой мошеннической схеме. Телефонные аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничестваВам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничестваМошенники придумали новую аферу с госуслугами

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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