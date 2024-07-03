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Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана
Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана
Дистанционные мошенники разработали новую схему мошенничества через предложение социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T19:31
2024-07-03T19:31
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему мошенничества через предложение социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.По информации фонда, аферисты могут запрашивать личные документы, коды СМС-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт. Кроме того, злоумышленники иногда посещают дома или отправляют электронные письма с просьбами предоставить персональные данные. Также они рассылают письма с предложениями перейти по ссылке."Необходимо соблюдать простое правило: не доверяйте звонкам неизвестных людей. По всем вопросам, касающимся пенсий, социальных выплат и иной соцподдержки, обращайтесь напрямую в региональное Отделение СФР", – предупреждают в Соцфонде по РК.Сотрудники Отделения СФР по Республике Крым не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы. Они никогда не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.В конце июня в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой мошеннической схеме. Телефонные аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничестваВам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничестваМошенники придумали новую аферу с госуслугами
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РИА Новости Крым
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мошенничество, новости крыма, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, кибербезопасность, киберпреступность
Мошенники в Крыму придумали новую схему обмана

О новой схеме мошенничества в Крыму предупреждают в Соцфонде

19:31 03.07.2024
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБЧеловек с телефоном и банковской картой
Человек с телефоном и банковской картой
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему мошенничества через предложение социальных услуг. Об этом предупреждают в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.

"Новая схема обмана крымчан – злоумышленники звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Отделения СФР по Республике Крым и предлагают услуги от имени Соцфонда", – говорится в сообщении.

По информации фонда, аферисты могут запрашивать личные документы, коды СМС-сообщений, паспортные данные, номера и коды банковских карт. Кроме того, злоумышленники иногда посещают дома или отправляют электронные письма с просьбами предоставить персональные данные. Также они рассылают письма с предложениями перейти по ссылке.
"Необходимо соблюдать простое правило: не доверяйте звонкам неизвестных людей. По всем вопросам, касающимся пенсий, социальных выплат и иной соцподдержки, обращайтесь напрямую в региональное Отделение СФР", – предупреждают в Соцфонде по РК.
Сотрудники Отделения СФР по Республике Крым не ходят по домам с предложением решить социальные вопросы. Они никогда не просят предоставить персональные данные: номер банковской карты, пин-код, пароль от личного кабинета, данные паспорта, СНИЛС.

"Все услуги оказываются в клиентских службах и онлайн – через официальный сайт и на портале госуслуг. Узнать о положенных вам выплатах можно в региональном Отделении Соцфонда при личном визите или в личном кабинете на портале госуслуг", – напомнили в организации.

В конце июня в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о новой мошеннической схеме. Телефонные аферисты звонят от имени несуществующей "Единой медицинской службы" и пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей на "Госуслугах".
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