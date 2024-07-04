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Грозы и жара: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Грозы и жара: погода в Крыму в четверг
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T00:01
2024-07-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В западных, центральных, восточных и южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +30 до +33 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +31...+33 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240703/v-noch-na-chetverg-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1138562115.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг грозы и до +36 градусов

00:01 04.07.2024
 
© РИА Новости КрымГрозовые тучи
Грозовые тучи - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В западных, центральных, восточных и южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, на южном и восточном побережье до +25 градусов, днем +31…+36", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +30 до +33 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +31...+33 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Выброс солнечного вещества из активной области
Вчера, 18:31
В ночь на четверг Землю накроет магнитная буря
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и жара: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
22:43Главное за день: 3 июля
22:34Главные новости Крыма: 3 июля
22:22Что решают лидеры стран ШОС на саммите в Астане
21:57В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой
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