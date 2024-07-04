https://crimea.ria.ru/20240704/grozy-i-zhara-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1138421410.html
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T00:01
2024-07-04T00:01
2024-07-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138583964_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c813abf085043b7353d549910c1db161.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В западных, центральных, восточных и южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +30 до +33 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +31...+33 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240703/v-noch-na-chetverg-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1138562115.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138583964_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_895511472b49053dff979e6b2591dd74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и жара: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг грозы и до +36 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В западных, центральных, восточных и южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, на южном и восточном побережье до +25 градусов, днем +31…+36", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +30 до +33 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +31...+33 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.