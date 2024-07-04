https://crimea.ria.ru/20240704/grozy-i-zhara-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1138421410.html

Грозы и жара: погода в Крыму в четверг

Грозы и жара: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Грозы и жара: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T00:01

2024-07-04T00:01

2024-07-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138583964_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c813abf085043b7353d549910c1db161.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В западных, центральных, восточных и южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем от +30 до +33 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +31...+33 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240703/v-noch-na-chetverg-zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1138562115.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр