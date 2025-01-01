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Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
Среднегодовая температура воздуха в Крыму в 2024 году составила 14,5 градусов выше нуля, и это на 2,6 градусов выше климатической нормы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T18:31
2025-01-01T18:31
2025-01-01T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Среднегодовая температура воздуха в Крыму в 2024 году составила 14,5 градусов выше нуля, и это на 2,6 градусов выше климатической нормы. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.В предыдущие годы было зафиксировано превышение нормы не более чем на полтора градуса, отметила руководитель Гидрометцентра. За летние месяцы 2024 года более трех раз были превышены температурные экстремумы. Все это подтверждает данные ученых о глобальном потеплении, предполагают синоптики.На фоне повышенных температур в Крыму наблюдался недобор осадков – их годовой уровень достиг 339 миллиметров, что составляет 70% от нормы.Среди опасных явлений, которые угрожали крымчанам, Татьяна Любецкая назвала почвенные заморозки, засуху, очень сильные ветра и дожди. Однако значительного ущерба они не принесли."Не было градобитий, которые бывают каждый год. От очень сильных ливней был незначительный по сравнению с прошлыми годами ущерб – немножко подтопленные улицы на какой-то период на южном берегу, затоплены виноградники", – отметила специалист.В октябре 2024 года подтопление после сильных ливней произошло в Севастополе: под воду "ушли" дороги, обрушилось несколько подпорных стен, сошли селевые потоки. Для ликвидации последствий непогоды был создан оперативный штаб.4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.Конец 2024 года ознаменовался сильным штормом, в результате которого в районе Керченского пролива были затоплены два нефтеналивных танкера с грузом мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму участились паводки – мнение экспертаПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуациюНа ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
В Крыму 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений – гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым
. Среднегодовая температура воздуха в Крыму в 2024 году составила 14,5 градусов выше нуля, и это на 2,6 градусов выше климатической нормы. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.
"Среднемесячная температура воздуха в 2024 году была во все сезоны на 3-5 градусов выше климатической нормы, за исключением мая и ноября, когда она была незначительно, на 0,2 градуса, ниже нормы. Среднегодовая температура составила 14,5 градусов, что на 2,6 выше климатической нормы. Год оказался очень теплым", – сказала она.
В предыдущие годы было зафиксировано превышение нормы не более чем на полтора градуса, отметила руководитель Гидрометцентра. За летние месяцы 2024 года более трех раз были превышены температурные экстремумы. Все это подтверждает данные ученых о глобальном потеплении, предполагают синоптики.
На фоне повышенных температур в Крыму наблюдался недобор осадков – их годовой уровень достиг 339 миллиметров, что составляет 70% от нормы.
"В уходящем году наблюдалось 44 опасных явления погоды, все они были предусмотрены со средней заблаговременностью 39 часов, это высокий показатель. То есть у МЧС и органов власти было достаточно времени для принятия превентивных мер по уменьшению ущерба", – сказала эксперт.
Среди опасных явлений, которые угрожали крымчанам, Татьяна Любецкая назвала почвенные заморозки, засуху, очень сильные ветра и дожди. Однако значительного ущерба они не принесли.
"Не было градобитий, которые бывают каждый год. От очень сильных ливней был незначительный по сравнению с прошлыми годами ущерб – немножко подтопленные улицы на какой-то период на южном берегу, затоплены виноградники", – отметила специалист.
В октябре 2024 года подтопление после сильных ливней
произошло в Севастополе: под воду "ушли" дороги, обрушилось несколько подпорных стен, сошли селевые потоки. Для ликвидации последствий непогоды был создан оперативный штаб.
4 сентября в результате выпадения обильных осадков
в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов.
Конец 2024 года ознаменовался сильным штормом, в результате которого в районе Керченского пролива были затоплены два нефтеналивных танкера
с грузом мазута.
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