Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым

30 фактов 2024 года в итоговой фотоленте РИА Новости Крым
В январе в Крыму, как и по все России, на Крещение люди окунаются в холодные освященные воды.
В январе в Крыму, как и по все России, на Крещение люди окунаются в холодные освященные воды.
Паводки и оползни пришли на полуостров. Вода залила въезд в СНТ под Севастополем Сахарная Головка.
Паводки и оползни пришли на полуостров. Вода залила въезд в СНТ под Севастополем Сахарная Головка.
Рабочий кладет брусчатку в историческом центре Алупки, который открылся после реконструкции к курортному сезону.
Рабочий кладет брусчатку в историческом центре Алупки, который открылся после реконструкции к курортному сезону.
За год по всему Крыму прошли множество фотовыставок корреспондентов РИА Новости Крым.
За год по всему Крыму прошли множество фотовыставок корреспондентов РИА Новости Крым.
В марте Россию потряс теракт в "Крокус сити холле". Крым не остался в стороне от трагедии.
В марте Россию потряс теракт в "Крокус сити холле". Крым не остался в стороне от трагедии.
В марте состоялись выборы президента России. Голосование впервые прошло и в исторических областях страны.
В марте состоялись выборы президента России. Голосование впервые прошло и в исторических областях страны.
Март – памятный месяц для всех крымчан. В марте 2024 года исполнилось 10 лет Крымской весне.
Март – памятный месяц для всех крымчан. В марте 2024 года исполнилось 10 лет Крымской весне.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского была полностью обновлена в рамках большого ремонта.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского была полностью обновлена в рамках большого ремонта.
В 2024 году редакция РИА Новости Крым рассказывала о крымских трудовых династиях. На фото – пекарь Сергей Баланюк за работой.
В 2024 году редакция РИА Новости Крым рассказывала о крымских трудовых династиях. На фото – пекарь Сергей Баланюк за работой.
Ежегодное событие, которое позволяет прикоснуться к прекрасному – Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тут отдыхаешь телом и душой.
Ежегодное событие, которое позволяет прикоснуться к прекрасному – Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тут отдыхаешь телом и душой.
Еще один годовой проект редакции РИА Новости Крым – рассказ о волонтерах, которые помогают фронту. На фото: отец Богдан Северин шьет постельное белье для госпиталей.
Еще один годовой проект редакции РИА Новости Крым – рассказ о волонтерах, которые помогают фронту. На фото: отец Богдан Северин шьет постельное белье для госпиталей.
В Соборной мечети в Симферополе в апреле впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.
В Соборной мечети в Симферополе в апреле впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.
Республиканская детская клиническая больница полностью отремонтирована. В ремонт вложили 1 миллиард 854 миллиона рублей.
Республиканская детская клиническая больница полностью отремонтирована. В ремонт вложили 1 миллиард 854 миллиона рублей.
50 лет отметила Россия со дня строительства БАМ. По этому случаю на ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску.
50 лет отметила Россия со дня строительства БАМ. По этому случаю на ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску.
К курортному сезону в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль – шесть приветливых, но строгих девушек.
К курортному сезону в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль – шесть приветливых, но строгих девушек.
В конце июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Удар пришелся на пляжи на Северной стороне города – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно.
В конце июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Удар пришелся на пляжи на Северной стороне города – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно.
В Севастополе оборудовали места укрытий на остановках и в общественных местах.
Большой пожар на заповедной горе Карадаг тушили как профессионалы, так и добровольцы. Выгорело 40 гектаров леса.
Большой пожар на заповедной горе Карадаг тушили как профессионалы, так и добровольцы. Выгорело 40 гектаров леса.
Под Судаком оборудовали набережную Бухты маленького капитана. Тут теперь есть, пожалуй, самая большая детская площадка в Крыму.
Под Судаком оборудовали набережную Бухты маленького капитана. Тут теперь есть, пожалуй, самая большая детская площадка в Крыму.
Также были обновлены и оборудованы множество туристических троп, позволяющих увидеть красоты Крыма. На фото: Арпатские водопады.
Также были обновлены и оборудованы множество туристических троп, позволяющих увидеть красоты Крыма. На фото: Арпатские водопады.
30 июля в Крыму торжественно распахнул двери "Новый Херсонес" – грандиозный музейно-храмовый комплекс, подобного которому больше нет в России.
30 июля в Крыму торжественно распахнул двери "Новый Херсонес" – грандиозный музейно-храмовый комплекс, подобного которому больше нет в России.
Перед началом нового года окна во всех детсадах и школах Севастополя оклеивали бронепленкой.
Перед началом нового года окна во всех детсадах и школах Севастополя оклеивали бронепленкой.
На Крымском полуострове строят свою кремниевую долину – IT-Парк работает в Севастополе.
На Крымском полуострове строят свою кремниевую долину – IT-Парк работает в Севастополе.
В сентябре в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов разных уровней. Явка составила 48%. Также голосование прошло и в Севастополе.
В сентябре в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов разных уровней. Явка составила 48%. Также голосование прошло и в Севастополе.
Чуть севернее Крыма администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных. В Херсонской степи уже живут и экзотические млекопитающие.
Чуть севернее Крыма администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных. В Херсонской степи уже живут и экзотические млекопитающие.
Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы более тысячи человек.
Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы более тысячи человек.
13 ноября произошло обрушение моста возле села Маслово. Автомобильный мост рухнул над железнодорожным полотном – погибли и пострадали люди.
13 ноября произошло обрушение моста возле села Маслово. Автомобильный мост рухнул над железнодорожным полотном – погибли и пострадали люди.
65 лет исполнилось троллейбусному сообщению в Крыму. На полуострове работает самая высокогорная троллейбусная линия в Европе.
65 лет исполнилось троллейбусному сообщению в Крыму. На полуострове работает самая высокогорная троллейбусная линия в Европе.
Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.
Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с Прямой линией, на которой в том числе был задан и вопрос из Крыма.
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с Прямой линией, на которой в том числе был задан и вопрос из Крыма.
В январе в Крыму, как и по все России, на Крещение люди окунаются в холодные освященные воды.
Паводки и оползни пришли на полуостров. Вода залила въезд в СНТ под Севастополем Сахарная Головка.
Рабочий кладет брусчатку в историческом центре Алупки, который открылся после реконструкции к курортному сезону.
За год по всему Крыму прошли множество фотовыставок корреспондентов РИА Новости Крым.
В марте Россию потряс теракт в "Крокус сити холле". Крым не остался в стороне от трагедии.
В марте состоялись выборы президента России. Голосование впервые прошло и в исторических областях страны.
Март – памятный месяц для всех крымчан. В марте 2024 года исполнилось 10 лет Крымской весне.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского была полностью обновлена в рамках большого ремонта.
В 2024 году редакция РИА Новости Крым рассказывала о крымских трудовых династиях. На фото – пекарь Сергей Баланюк за работой.
Ежегодное событие, которое позволяет прикоснуться к прекрасному – Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тут отдыхаешь телом и душой.
Еще один годовой проект редакции РИА Новости Крым – рассказ о волонтерах, которые помогают фронту. На фото: отец Богдан Северин шьет постельное белье для госпиталей.
В Соборной мечети в Симферополе в апреле впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.
Республиканская детская клиническая больница полностью отремонтирована. В ремонт вложили 1 миллиард 854 миллиона рублей.
50 лет отметила Россия со дня строительства БАМ. По этому случаю на ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску.
К курортному сезону в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль – шесть приветливых, но строгих девушек.
В конце июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Удар пришелся на пляжи на Северной стороне города – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно.
В Севастополе оборудовали места укрытий на остановках и в общественных местах.
Большой пожар на заповедной горе Карадаг тушили как профессионалы, так и добровольцы. Выгорело 40 гектаров леса.
Под Судаком оборудовали набережную Бухты маленького капитана. Тут теперь есть, пожалуй, самая большая детская площадка в Крыму.
Также были обновлены и оборудованы множество туристических троп, позволяющих увидеть красоты Крыма. На фото: Арпатские водопады.
30 июля в Крыму торжественно распахнул двери "Новый Херсонес" – грандиозный музейно-храмовый комплекс, подобного которому больше нет в России.
Перед началом нового года окна во всех детсадах и школах Севастополя оклеивали бронепленкой.
На Крымском полуострове строят свою кремниевую долину – IT-Парк работает в Севастополе.
В сентябре в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов разных уровней. Явка составила 48%. Также голосование прошло и в Севастополе.
Чуть севернее Крыма администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных. В Херсонской степи уже живут и экзотические млекопитающие.
Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы более тысячи человек.
13 ноября произошло обрушение моста возле села Маслово. Автомобильный мост рухнул над железнодорожным полотном – погибли и пострадали люди.
65 лет исполнилось троллейбусному сообщению в Крыму. На полуострове работает самая высокогорная троллейбусная линия в Европе.
Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.
19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с Прямой линией, на которой в том числе был задан и вопрос из Крыма.