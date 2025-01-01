https://crimea.ria.ru/20250101/unikalnye-kadry-ushedshiy-2024-y-v-itogovoy-fotolente-ria-novosti-krym-1142988771.html

Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым

Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым

30 кадров. 30 фактов из жизни Крыма уже прошедшего 2024 года собрала редакция РИА Новости Крым для того, чтобы, как говорится в одном знаменитом фильме,... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T19:21

2025-01-01T19:21

2025-01-01T18:23

крым

рпц (русская православная церковь)

крещение

владимир путин (политик)

мчс крыма

алупка

реконструкция

реконструкция алупки

риа новости крым

"крокус сити холл"

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30 кадров. 30 фактов из жизни Крыма уже прошедшего 2024 года собрала редакция РИА Новости Крым для того, чтобы, как говорится в одном знаменитом фильме, вспомнить все. За этот год было хорошее и плохое, красивое и страшное, радостное и грустное. Крым и Севастополь встали плечом к плечу вместе в преодолении трудностей, а помогала им вся Россия. Так же и у жителей полуострова отзывалось сердце на беды, случавшиеся, как говорят местные, "на материке".Вместо тысячи слов лучше еще раз увидеть, чем сто раз услышать.

https://crimea.ria.ru/20250101/kakim-bylo-pervoe-utro-2025-goda--fotolenta-ria-novosti-krym-1143050523.html

крым

алупка

запорожская область

херсонская область

россия

учкуевка

карадаг

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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