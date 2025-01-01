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Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250101/unikalnye-kadry-ushedshiy-2024-y-v-itogovoy-fotolente-ria-novosti-krym-1142988771.html
Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым
Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым
30 кадров. 30 фактов из жизни Крыма уже прошедшего 2024 года собрала редакция РИА Новости Крым для того, чтобы, как говорится в одном знаменитом фильме,... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T19:21
2025-01-01T18:23
крым
рпц (русская православная церковь)
крещение
владимир путин (политик)
мчс крыма
алупка
реконструкция
реконструкция алупки
риа новости крым
"крокус сити холл"
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30 кадров. 30 фактов из жизни Крыма уже прошедшего 2024 года собрала редакция РИА Новости Крым для того, чтобы, как говорится в одном знаменитом фильме, вспомнить все. За этот год было хорошее и плохое, красивое и страшное, радостное и грустное. Крым и Севастополь встали плечом к плечу вместе в преодолении трудностей, а помогала им вся Россия. Так же и у жителей полуострова отзывалось сердце на беды, случавшиеся, как говорят местные, "на материке".Вместо тысячи слов лучше еще раз увидеть, чем сто раз услышать.
https://crimea.ria.ru/20250101/kakim-bylo-pervoe-utro-2025-goda--fotolenta-ria-novosti-krym-1143050523.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, рпц (русская православная церковь), крещение, владимир путин (политик), мчс крыма, алупка, реконструкция, реконструкция алупки, риа новости крым, "крокус сити холл", выборы президента россии, выборы в крыму и севастополе, запорожская область, херсонская область, крымская весна, галерея айвазовского в феодосии, волонтеры, семья, год семьи в россии, соборная мечеть, никитский ботанический сад, общество, политика, экология, россия, республиканская детская клиническая больница (рдкб), учкуевка, пляжи, туризм в крыму, укрытия, карадаг, пожар, реализация фцп в крыму и севастополе, новый херсонес, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, атаки всу на крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, заповедник аскания нова, it-технологии, обрушение моста в джанкойском районе крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, пожар на нефтебазе в феодосии, крымтроллейбус, троллейбус
Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым

30 фактов 2024 года в итоговой фотоленте РИА Новости Крым

19:21 01.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФотоаппарат. Архивное фото
Фотоаппарат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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30 кадров. 30 фактов из жизни Крыма уже прошедшего 2024 года собрала редакция РИА Новости Крым для того, чтобы, как говорится в одном знаменитом фильме, вспомнить все.
За этот год было хорошее и плохое, красивое и страшное, радостное и грустное. Крым и Севастополь встали плечом к плечу вместе в преодолении трудностей, а помогала им вся Россия.
Так же и у жителей полуострова отзывалось сердце на беды, случавшиеся, как говорят местные, "на материке".
Вместо тысячи слов лучше еще раз увидеть, чем сто раз услышать.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В январе в Крыму, как и по все России, на Крещение люди окунаются в холодные освященные воды.

Освящение воды в Скалистом
1 из 30

В январе в Крыму, как и по все России, на Крещение люди окунаются в холодные освященные воды.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Паводки и оползни пришли на полуостров. Вода залила въезд в СНТ под Севастополем Сахарная Головка.

На въезде в СНТ Сахарная Головка после паводка
2 из 30

Паводки и оползни пришли на полуостров. Вода залила въезд в СНТ под Севастополем Сахарная Головка.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рабочий кладет брусчатку в историческом центре Алупки, который открылся после реконструкции к курортному сезону.

Реконструкция улицы в Алупке
3 из 30

Рабочий кладет брусчатку в историческом центре Алупки, который открылся после реконструкции к курортному сезону.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За год по всему Крыму прошли множество фотовыставок корреспондентов РИА Новости Крым.

Москва-Крым. Фотовыставка в Симферополе
4 из 30

За год по всему Крыму прошли множество фотовыставок корреспондентов РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В марте Россию потряс теракт в "Крокус сити холле". Крым не остался в стороне от трагедии.

Акция в память жертв теракта в Крокус сити холле
5 из 30

В марте Россию потряс теракт в "Крокус сити холле". Крым не остался в стороне от трагедии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В марте состоялись выборы президента России. Голосование впервые прошло и в исторических областях страны.

В Херсонской области завершилось голосование
6 из 30

В марте состоялись выборы президента России. Голосование впервые прошло и в исторических областях страны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба администрации Симферополя

Март – памятный месяц для всех крымчан. В марте 2024 года исполнилось 10 лет Крымской весне.

выборы крымская весна
7 из 30

Март – памятный месяц для всех крымчан. В марте 2024 года исполнилось 10 лет Крымской весне.

© Пресс-служба администрации Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского была полностью обновлена в рамках большого ремонта.

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
8 из 30

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского была полностью обновлена в рамках большого ремонта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В 2024 году редакция РИА Новости Крым рассказывала о крымских трудовых династиях. На фото – пекарь Сергей Баланюк за работой.

Сергей Баланюк за работой
9 из 30

В 2024 году редакция РИА Новости Крым рассказывала о крымских трудовых династиях. На фото – пекарь Сергей Баланюк за работой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ежегодное событие, которое позволяет прикоснуться к прекрасному – Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тут отдыхаешь телом и душой.

Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
10 из 30

Ежегодное событие, которое позволяет прикоснуться к прекрасному – Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тут отдыхаешь телом и душой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Еще один годовой проект редакции РИА Новости Крым – рассказ о волонтерах, которые помогают фронту. На фото: отец Богдан Северин шьет постельное белье для госпиталей.

Батюшка волонтер
11 из 30

Еще один годовой проект редакции РИА Новости Крым – рассказ о волонтерах, которые помогают фронту. На фото: отец Богдан Северин шьет постельное белье для госпиталей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба ДУМК

В Соборной мечети в Симферополе в апреле впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.

Праздничный намаз в Соборной мечети Крыма
12 из 30

В Соборной мечети в Симферополе в апреле впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.

© Пресс-служба ДУМК
© Telegram-канал Владимира Константинова

Республиканская детская клиническая больница полностью отремонтирована. В ремонт вложили 1 миллиард 854 миллиона рублей.

Республиканская детская клиническая больница
13 из 30

Республиканская детская клиническая больница полностью отремонтирована. В ремонт вложили 1 миллиард 854 миллиона рублей.

© Telegram-канал Владимира Константинова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

50 лет отметила Россия со дня строительства БАМ. По этому случаю на ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску.

На ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску в честь 50-летия начала строительства БАМ
14 из 30

50 лет отметила Россия со дня строительства БАМ. По этому случаю на ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К курортному сезону в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль – шесть приветливых, но строгих девушек.

Заповедный Крым
15 из 30

К курортному сезону в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль – шесть приветливых, но строгих девушек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

В конце июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Удар пришелся на пляжи на Северной стороне города – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно.

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
16 из 30

В конце июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Удар пришелся на пляжи на Северной стороне города – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно.

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости Крым

В Севастополе оборудовали места укрытий на остановках и в общественных местах.

Модульные укрытия
17 из 30

В Севастополе оборудовали места укрытий на остановках и в общественных местах.

© РИА Новости Крым
© МЧС Республики Крым

Большой пожар на заповедной горе Карадаг тушили как профессионалы, так и добровольцы. Выгорело 40 гектаров леса.

Тушение лесного пожара на Карадаге
18 из 30

Большой пожар на заповедной горе Карадаг тушили как профессионалы, так и добровольцы. Выгорело 40 гектаров леса.

© МЧС Республики Крым
© РИА Новости Крым

Под Судаком оборудовали набережную Бухты маленького капитана. Тут теперь есть, пожалуй, самая большая детская площадка в Крыму.

Благоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое
19 из 30

Под Судаком оборудовали набережную Бухты маленького капитана. Тут теперь есть, пожалуй, самая большая детская площадка в Крыму.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Также были обновлены и оборудованы множество туристических троп, позволяющих увидеть красоты Крыма. На фото: Арпатские водопады.

Арпатский водопад
20 из 30

Также были обновлены и оборудованы множество туристических троп, позволяющих увидеть красоты Крыма. На фото: Арпатские водопады.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

30 июля в Крыму торжественно распахнул двери "Новый Херсонес" – грандиозный музейно-храмовый комплекс, подобного которому больше нет в России.

 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
21 из 30

30 июля в Крыму торжественно распахнул двери "Новый Херсонес" – грандиозный музейно-храмовый комплекс, подобного которому больше нет в России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Перед началом нового года окна во всех детсадах и школах Севастополя оклеивали бронепленкой.

В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
22 из 30

Перед началом нового года окна во всех детсадах и школах Севастополя оклеивали бронепленкой.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На Крымском полуострове строят свою кремниевую долину – IT-Парк работает в Севастополе.

ИТ-Парк в Севастополе
23 из 30

На Крымском полуострове строят свою кремниевую долину – IT-Парк работает в Севастополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В сентябре в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов разных уровней. Явка составила 48%. Также голосование прошло и в Севастополе.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
24 из 30

В сентябре в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов разных уровней. Явка составила 48%. Также голосование прошло и в Севастополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Чуть севернее Крыма администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных. В Херсонской степи уже живут и экзотические млекопитающие.

Аскания Нова
25 из 30

Чуть севернее Крыма администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных. В Херсонской степи уже живут и экзотические млекопитающие.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы более тысячи человек.

Пожар на нефтебазе в Феодосии
26 из 30

Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы более тысячи человек.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

13 ноября произошло обрушение моста возле села Маслово. Автомобильный мост рухнул над железнодорожным полотном – погибли и пострадали люди.

Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма
27 из 30

13 ноября произошло обрушение моста возле села Маслово. Автомобильный мост рухнул над железнодорожным полотном – погибли и пострадали люди.

© РИА Новости Крым
© Минтранс Крыма

65 лет исполнилось троллейбусному сообщению в Крыму. На полуострове работает самая высокогорная троллейбусная линия в Европе.

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму
28 из 30

65 лет исполнилось троллейбусному сообщению в Крыму. На полуострове работает самая высокогорная троллейбусная линия в Европе.

© Минтранс Крыма
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина

Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.

В Керчи на пляже обнаружили мазут
29 из 30

Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© POOL / Перейти в фотобанк

19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с Прямой линией, на которой в том числе был задан и вопрос из Крыма.

Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
30 из 30

19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с Прямой линией, на которой в том числе был задан и вопрос из Крыма.

© POOL
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1 из 30

В январе в Крыму, как и по все России, на Крещение люди окунаются в холодные освященные воды.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 30

Паводки и оползни пришли на полуостров. Вода залила въезд в СНТ под Севастополем Сахарная Головка.

© РИА Новости Крым
3 из 30

Рабочий кладет брусчатку в историческом центре Алупки, который открылся после реконструкции к курортному сезону.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 30

За год по всему Крыму прошли множество фотовыставок корреспондентов РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 30

В марте Россию потряс теракт в "Крокус сити холле". Крым не остался в стороне от трагедии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 30

В марте состоялись выборы президента России. Голосование впервые прошло и в исторических областях страны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 30

Март – памятный месяц для всех крымчан. В марте 2024 года исполнилось 10 лет Крымской весне.

© Пресс-служба администрации Симферополя
8 из 30

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского была полностью обновлена в рамках большого ремонта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 30

В 2024 году редакция РИА Новости Крым рассказывала о крымских трудовых династиях. На фото – пекарь Сергей Баланюк за работой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 30

Ежегодное событие, которое позволяет прикоснуться к прекрасному – Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тут отдыхаешь телом и душой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 30

Еще один годовой проект редакции РИА Новости Крым – рассказ о волонтерах, которые помогают фронту. На фото: отец Богдан Северин шьет постельное белье для госпиталей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 30

В Соборной мечети в Симферополе в апреле впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.

© Пресс-служба ДУМК
13 из 30

Республиканская детская клиническая больница полностью отремонтирована. В ремонт вложили 1 миллиард 854 миллиона рублей.

© Telegram-канал Владимира Константинова
14 из 30

50 лет отметила Россия со дня строительства БАМ. По этому случаю на ж/д вокзале Симферополя открыли памятную доску.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 30

К курортному сезону в Ялтинском заповеднике на работу заступил первый в России женский лесной патруль – шесть приветливых, но строгих девушек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 30

В конце июня ВСУ атаковали ракетами ATACMS Севастополь. Удар пришелся на пляжи на Северной стороне города – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно.

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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17 из 30

В Севастополе оборудовали места укрытий на остановках и в общественных местах.

© РИА Новости Крым
18 из 30

Большой пожар на заповедной горе Карадаг тушили как профессионалы, так и добровольцы. Выгорело 40 гектаров леса.

© МЧС Республики Крым
19 из 30

Под Судаком оборудовали набережную Бухты маленького капитана. Тут теперь есть, пожалуй, самая большая детская площадка в Крыму.

© РИА Новости Крым
20 из 30

Также были обновлены и оборудованы множество туристических троп, позволяющих увидеть красоты Крыма. На фото: Арпатские водопады.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
21 из 30

30 июля в Крыму торжественно распахнул двери "Новый Херсонес" – грандиозный музейно-храмовый комплекс, подобного которому больше нет в России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
22 из 30

Перед началом нового года окна во всех детсадах и школах Севастополя оклеивали бронепленкой.

© РИА Новости Крым
23 из 30

На Крымском полуострове строят свою кремниевую долину – IT-Парк работает в Севастополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
24 из 30

В сентябре в единый день голосования в Крыму выбирали депутатов разных уровней. Явка составила 48%. Также голосование прошло и в Севастополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
25 из 30

Чуть севернее Крыма администрация биосферного заповедника "Аскания-Нова" работает над увеличением видового и количественного состава животных. В Херсонской степи уже живут и экзотические млекопитающие.

© Дмитрий Макеев
26 из 30

Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы более тысячи человек.

© РИА Новости Крым
27 из 30

13 ноября произошло обрушение моста возле села Маслово. Автомобильный мост рухнул над железнодорожным полотном – погибли и пострадали люди.

© РИА Новости Крым
28 из 30

65 лет исполнилось троллейбусному сообщению в Крыму. На полуострове работает самая высокогорная троллейбусная линия в Европе.

© Минтранс Крыма
29 из 30

Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. В Крыму введен режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
30 из 30

19 декабря 2024. Президент РФ Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с Прямой линией, на которой в том числе был задан и вопрос из Крыма.

© POOL
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Первое утро нового 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
14:03Фотоленты
Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым
 
ФотолентыКрымРПЦ (Русская православная церковь)КрещениеВладимир Путин (политик)МЧС КрымаАлупкаРеконструкцияРеконструкция АлупкиРИА Новости Крым"Крокус Сити Холл"Выборы президента РоссииВыборы в Крыму и СевастополеЗапорожская областьХерсонская областьКрымская веснаГалерея Айвазовского в ФеодосииВолонтерысемьяГод семьи в РоссииСоборная мечетьНикитский ботанический садОбществоПолитикаЭкологияРоссияРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)УчкуевкаПляжиТуризм в КрымуУкрытияКарадагПожарРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеНовый ХерсонесРакетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа 2024 годаАтаки ВСУ на КрымАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаЗаповедник Аскания НоваIT-технологииОбрушение моста в Джанкойском районе КрымаРазлив нефтепродуктов в Черном мореПожар на нефтебазе в ФеодосииКрымтроллейбусТроллейбус
 
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Заголовок открываемого материала
19:21Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым
18:52Новогодние традиции народов Крыма
18:31Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
18:07Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку
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17:28Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе
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