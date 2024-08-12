Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах Севастополя
На защиту окон школ и детсадов Севастополя израсходуют 66 тысячи "квадратов" бронепленки
14:15 12.08.2024 (обновлено: 14:18 12.08.2024)
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой израсходуют около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеят в 158 учебных заведениях. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Николай Битосов.
"Всего специалистам предстоит оклеить окна в 158 учебных заведениях, это 66 тысяч квадратных метров пленки. На данный момент уже выполнены работы по пяти объектам. Сейчас в работе находится шесть объектов. К началу учебного года все образовательные учреждения города будут оклеены", – сказал он.
В ходе совещания также было отмечено, что до настоящего времени работа шла не очень высокими темпами из-за сложностей с поставками необходимых материалов. Однако сейчас проблем с этим нет, людские ресурсы есть, заверил Битосов.
Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка, которая способна может выдерживать серьезные механические нагрузки. Даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на пленке и не разлетятся, дети не пострадают.
Ранее сообщалось, что в Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!". Всего на территории города планируется установить порядка 600 таких модулей.
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