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Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах Севастополя

Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах Севастополя - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах Севастополя

В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой израсходуют около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеят в 158 учебных... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T14:15

2024-08-12T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе для оклейки окон учебных заведений специальной защитной пленкой израсходуют около 66 тысяч квадратных метров материла, окна заклеят в 158 учебных заведениях. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Николай Битосов.В ходе совещания также было отмечено, что до настоящего времени работа шла не очень высокими темпами из-за сложностей с поставками необходимых материалов. Однако сейчас проблем с этим нет, людские ресурсы есть, заверил Битосов.Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка, которая способна может выдерживать серьезные механические нагрузки. Даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на пленке и не разлетятся, дети не пострадают.Ранее сообщалось, что в Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в Севастополе началась установка железобетонных укрытий. Они будут располагаться на официальных пляжах, в парках, скверах, а также на остановках общественного транспорта, рядом с которыми нет капитальных строений для укрытия при сигнале "Баллистика!". Всего на территории города планируется установить порядка 600 таких модулей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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