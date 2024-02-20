https://crimea.ria.ru/20240220/fotovystavka-voenkorov-rossii-segodnya-otkrylas-v-tsentre-simferopolya-1135081553.html

Фотовыставка военкоров "России сегодня" открылась в центре Симферополя

Фотовыставка военкоров "России сегодня" открылась в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Фотовыставка военкоров "России сегодня" открылась в центре Симферополя

Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник на площади Ленина в Симферополе. Двадцать живых фотопортретов были... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T12:26

2024-02-20T12:26

2024-02-20T12:37

крым

симферополь

общество

новости сво

герои сво

новости крыма

дмитрий макеев

международная медиагруппа "россия сегодня"

медиагруппа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135082176_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_4389dc23f89e54d10dfc0c9ecacff43c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Фотовыставка военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник на площади Ленина в Симферополе. Двадцать живых фотопортретов были сделаны военкорами Дмитрием Макеевым и Константином Михальчевским в зоне проведения спецоперации - на территории Запорожской и Херсонской областей.Открытие выставки "Герои СВО" приурочено ко второй годовщине с начала специальной операции, Дню защитника Отечества и Дню защитника Республики Крым. Она является совместным проектом медиагруппы и министерства внутренней политики, информации и связи Крыма."Российские бойцы – герои, которые выполняют свои задачи в зоне СВО. И репортеры, которые работают рядом с ними, очень часто становятся жертвой незаконных методов ведения войны, поскольку они хотят запечатлеть какой-то важный момент, зачастую рискуя собственной безопасностью. И это тоже героические поступки, потому что благодаря им мы с вами можем увидеть реальность. И вот эти ребята освещают все происходящее на этих территориях реально, спасибо им большое за эту работу", - сказал замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Александр Дяченко в ходе открытия выставки.Как подчеркнул заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Дмитрий Воронин, который ранее был заместителем командира штурмового батальона "Таврида", работа военкоров очень непростая и часто опасная. Представители СМИ нередко становятся целью противника."Во время выполнения задач в зоне СВО мы всегда защищали и старались беречь военкоров, потому что как только на каске или на жилете противник замечал надпись "Пресса", то начинал специально целиться по ним, как по операторам дронов. То есть ВСУ целенаправленно вели охоту на военкоров, потому что именно они доносят всю правду с линии боевого соприкосновения. И через 5,10 или 15 лет именно по их фотографиям следующее поколение сможет понять, что было на самом деле и какому риску подвергались наши ребята", - отметил он.Представленные на выставке фотоработы показывают военнослужащих и добровольцев со всей страны. Они бок о бок с местными жителями сражаются за мир в селах, городах и районах.Выставка "Герои СВО" военкоров Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского продолжится еще три недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровВыставка РИА Новости Крым "Глазами правды" открылась в ЯлтеПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, новости сво, герои сво, новости крыма, дмитрий макеев, международная медиагруппа "россия сегодня", медиагруппа "россия сегодня"