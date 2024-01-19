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"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания
"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания - РИА Новости Крым, 19.01.2024
"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания
Окунания верующих прошли в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического в Севастополе после чина освящения вод Черного моря, который совершил... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T15:42
2024-01-19T15:42
севастополь
херсонес
общество
крещение в крыму
крещение
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Окунания верующих прошли в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического в Севастополе после чина освящения вод Черного моря, который совершил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.Сперва в воду заходят по одному, постепенно процесс становится более активным и массовым, идут парами и компаниями по три-четыре человека. Некоторые с детьми дошкольного возраста – купаются сами, а малышей заводят в море босыми по щиколотку и тут же вытирают ноги махровым полотенцем.В числе первых купальщиков – мужчина с крупным крестом на груди и внушительным драконом на плече. На вопрос "Холодная ли вода?" смеется и говорит: "Святая". Окунается ежегодно, опыт большой и довольно серьезный.За ним в воду идет девушка в ярком бикини. Долго не задерживается. А вот женщина постарше возвращается к морю уже второй раз. Светлана третий год моржует – "просто для себя, с подругой", так что возможность и оздоровиться, и освятиться сегодня не упускает.Две подруги средних лет в закрытых купальниках выходят из воды, держась за руки: дно тут каменистое, но вода – "очень приятно и совершенно не холодно"."Мы только в этот день ходим уже очень много лет. Очень хорошо очищает душу".Со стороны моря, где уже довольно людно, раздается: "Господу слава!", "Слава России!", "Слава Черноморскому флоту!".Кто-то крестится и просит за всех. Кто-то – за себя и близких. Например, Сергей.Он бизнесмен, занимается "оборудованием и поставкой строительных материалов для государственных объектов". Говорит, "помогаем город отстраивать". В себя верит, но помощи у Бога просит всегда.С ним сегодня друг Игорь – моряк торгового флота, "штурман на огромном балкере", мечтает стать капитаном. Недавно он был в Китае и Сингапуре, а улетал из Австралии. Говорит, последними новостями о Красном море, Аденском заливе и Йемене сильно впечатлен, его работы это, правда, не коснулось: "Попадают контейнеровозы и танкеры"."Я плаваю чуть подальше от этих мест. Да, моря мне хватает и даже очень. По пять-шесть месяцев в походах, вокруг океаны. Много воды. Но крещенские купания зимой – традиция, стараюсь ее соблюдать. Мы ходим уже пять лет, только в прошлом году не получилось", – рассказывает Игорь.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик один из немногих, кто пришел на омовение в рубашке. Из воды он выходит не спеша."Херсонес, красота, водичка хорошая. Когда попадаю на Крещение, то здесь купаюсь. Когда нет – в Подмосковье, в проруби. Сегодня все обновляется, вся природа. И нам дай Бог обновления хорошего. Дай Бог всем здоровья. Всех с праздником, с Крещением!" - говорит он.За происходящим в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического вместе с сослуживцами следит лично замначальника ГУ МЧС по Севастополю Денис Юрченко.В преддверии праздника и мероприятий сотрудники МЧС обследовали здесь дно и достали авиабомбу времен Великой Отечественной войны и минометные мины, рассказал он. Такие находки спасатели обнаруживают регулярно в бухтах Севастополя, тем более после штормов.Всего в городе организовано десять мест для крещенских купаний 19 января. На них в этот день дежурят спасатели, медики, сотрудники Росгвардии и полиция.Ранее сообщалось, что в Севастополе в храме на древней земле Херсонеса прошла литургия и молебен с чином великого освящения воды. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовенияКрещение: история, традиции и особенности праздникаИз-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
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севастополь, херсонес, общество, крещение в крыму, крещение, праздники и памятные даты, новости крыма
"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания

Десятки верующих в Крещение окунулись в освященную воду Черного моря в Херсонесе

15:42 19.01.2024
 
© РИА Новости КрымКрещенские купания в Херсонесе
Крещенские купания в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Окунания верующих прошли в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического в Севастополе после чина освящения вод Черного моря, который совершил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.
Сперва в воду заходят по одному, постепенно процесс становится более активным и массовым, идут парами и компаниями по три-четыре человека. Некоторые с детьми дошкольного возраста – купаются сами, а малышей заводят в море босыми по щиколотку и тут же вытирают ноги махровым полотенцем.
В числе первых купальщиков – мужчина с крупным крестом на груди и внушительным драконом на плече. На вопрос "Холодная ли вода?" смеется и говорит: "Святая". Окунается ежегодно, опыт большой и довольно серьезный.
"Мы последние десять лет здесь, а перед этим – в Сибири, при 30-градусном морозе", – говорит он.
За ним в воду идет девушка в ярком бикини. Долго не задерживается. А вот женщина постарше возвращается к морю уже второй раз. Светлана третий год моржует – "просто для себя, с подругой", так что возможность и оздоровиться, и освятиться сегодня не упускает.

"Для здоровья отлично. Бодрость духа невероятная. А в такой день – облегчение, благодать. Конечно, помогает. Надо просто верить", - говорит она.

© РИА Новости КрымСветлана во время крещенских купаний в Херсонесе
Светлана во время крещенских купаний в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
Светлана во время крещенских купаний в Херсонесе
Две подруги средних лет в закрытых купальниках выходят из воды, держась за руки: дно тут каменистое, но вода – "очень приятно и совершенно не холодно".
"Мы только в этот день ходим уже очень много лет. Очень хорошо очищает душу".
Со стороны моря, где уже довольно людно, раздается: "Господу слава!", "Слава России!", "Слава Черноморскому флоту!".
Кто-то крестится и просит за всех. Кто-то – за себя и близких. Например, Сергей.
Он бизнесмен, занимается "оборудованием и поставкой строительных материалов для государственных объектов". Говорит, "помогаем город отстраивать". В себя верит, но помощи у Бога просит всегда.
"У меня мама родилась в Крещение. Для меня это обряд очищения от своих внутренних каких-то проблем, вредных привычек. Стараюсь все заповеди соблюдать, не всегда, правда, получается. Верю очень, что это помогает. Я благодарю Господа, что меня не коснулось что-то плохое, и молюсь за себя", – говорит мужчина.
С ним сегодня друг Игорь – моряк торгового флота, "штурман на огромном балкере", мечтает стать капитаном. Недавно он был в Китае и Сингапуре, а улетал из Австралии. Говорит, последними новостями о Красном море, Аденском заливе и Йемене сильно впечатлен, его работы это, правда, не коснулось: "Попадают контейнеровозы и танкеры".
"Я плаваю чуть подальше от этих мест. Да, моря мне хватает и даже очень. По пять-шесть месяцев в походах, вокруг океаны. Много воды. Но крещенские купания зимой – традиция, стараюсь ее соблюдать. Мы ходим уже пять лет, только в прошлом году не получилось", – рассказывает Игорь.
© РИА Новости КрымМоряк торгового флота Игорь на крещенских купаниях в Херсонесе
Моряк торгового флота Игорь на крещенских купаниях в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
Моряк торгового флота Игорь на крещенских купаниях в Херсонесе
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик один из немногих, кто пришел на омовение в рубашке. Из воды он выходит не спеша.
"Херсонес, красота, водичка хорошая. Когда попадаю на Крещение, то здесь купаюсь. Когда нет – в Подмосковье, в проруби. Сегодня все обновляется, вся природа. И нам дай Бог обновления хорошего. Дай Бог всем здоровья. Всех с праздником, с Крещением!" - говорит он.
© РИА Новости КрымДепутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик во время крещенских купаний в Херсонесе
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик во время крещенских купаний в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик во время крещенских купаний в Херсонесе
За происходящим в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического вместе с сослуживцами следит лично замначальника ГУ МЧС по Севастополю Денис Юрченко.
"Люди организованно, бодро купаются, переодеваются в пунктах обогрева, которые мы установили, неадекватного поведения не наблюдается, все спокойно", – поделился он впечатлениями.
В преддверии праздника и мероприятий сотрудники МЧС обследовали здесь дно и достали авиабомбу времен Великой Отечественной войны и минометные мины, рассказал он. Такие находки спасатели обнаруживают регулярно в бухтах Севастополя, тем более после штормов.
© РИА Новости КрымСпасатель следит за безопасностью людей во время крещенских купаний в Херсонесе
Спасатель следит за безопасностью людей во время крещенских купаний в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
Спасатель следит за безопасностью людей во время крещенских купаний в Херсонесе
Всего в городе организовано десять мест для крещенских купаний 19 января. На них в этот день дежурят спасатели, медики, сотрудники Росгвардии и полиция.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в храме на древней земле Херсонеса прошла литургия и молебен с чином великого освящения воды.
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