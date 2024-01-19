https://crimea.ria.ru/20240119/gospodu-slava-slava-rossii-kak-v-khersonese-proshli-kreschenskie-kupaniya-1134325012.html

"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания

"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания - РИА Новости Крым, 19.01.2024

"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания

Окунания верующих прошли в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического в Севастополе после чина освящения вод Черного моря, который совершил... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T15:42

2024-01-19T15:42

2024-01-19T15:42

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Окунания верующих прошли в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического в Севастополе после чина освящения вод Черного моря, который совершил благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.Сперва в воду заходят по одному, постепенно процесс становится более активным и массовым, идут парами и компаниями по три-четыре человека. Некоторые с детьми дошкольного возраста – купаются сами, а малышей заводят в море босыми по щиколотку и тут же вытирают ноги махровым полотенцем.В числе первых купальщиков – мужчина с крупным крестом на груди и внушительным драконом на плече. На вопрос "Холодная ли вода?" смеется и говорит: "Святая". Окунается ежегодно, опыт большой и довольно серьезный.За ним в воду идет девушка в ярком бикини. Долго не задерживается. А вот женщина постарше возвращается к морю уже второй раз. Светлана третий год моржует – "просто для себя, с подругой", так что возможность и оздоровиться, и освятиться сегодня не упускает.Две подруги средних лет в закрытых купальниках выходят из воды, держась за руки: дно тут каменистое, но вода – "очень приятно и совершенно не холодно"."Мы только в этот день ходим уже очень много лет. Очень хорошо очищает душу".Со стороны моря, где уже довольно людно, раздается: "Господу слава!", "Слава России!", "Слава Черноморскому флоту!".Кто-то крестится и просит за всех. Кто-то – за себя и близких. Например, Сергей.Он бизнесмен, занимается "оборудованием и поставкой строительных материалов для государственных объектов". Говорит, "помогаем город отстраивать". В себя верит, но помощи у Бога просит всегда.С ним сегодня друг Игорь – моряк торгового флота, "штурман на огромном балкере", мечтает стать капитаном. Недавно он был в Китае и Сингапуре, а улетал из Австралии. Говорит, последними новостями о Красном море, Аденском заливе и Йемене сильно впечатлен, его работы это, правда, не коснулось: "Попадают контейнеровозы и танкеры"."Я плаваю чуть подальше от этих мест. Да, моря мне хватает и даже очень. По пять-шесть месяцев в походах, вокруг океаны. Много воды. Но крещенские купания зимой – традиция, стараюсь ее соблюдать. Мы ходим уже пять лет, только в прошлом году не получилось", – рассказывает Игорь.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик один из немногих, кто пришел на омовение в рубашке. Из воды он выходит не спеша."Херсонес, красота, водичка хорошая. Когда попадаю на Крещение, то здесь купаюсь. Когда нет – в Подмосковье, в проруби. Сегодня все обновляется, вся природа. И нам дай Бог обновления хорошего. Дай Бог всем здоровья. Всех с праздником, с Крещением!" - говорит он.За происходящим в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического вместе с сослуживцами следит лично замначальника ГУ МЧС по Севастополю Денис Юрченко.В преддверии праздника и мероприятий сотрудники МЧС обследовали здесь дно и достали авиабомбу времен Великой Отечественной войны и минометные мины, рассказал он. Такие находки спасатели обнаруживают регулярно в бухтах Севастополя, тем более после штормов.Всего в городе организовано десять мест для крещенских купаний 19 января. На них в этот день дежурят спасатели, медики, сотрудники Росгвардии и полиция.Ранее сообщалось, что в Севастополе в храме на древней земле Херсонеса прошла литургия и молебен с чином великого освящения воды. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовенияКрещение: история, традиции и особенности праздникаИз-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море

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