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В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
В Севастополе на древней земле Херсонеса – в колыбели русского православия – в пятницу проходят праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня, передает... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T10:38
2024-01-19T10:45
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на древней земле Херсонеса – в колыбели русского православия – в пятницу проходят праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня, передает корреспондент РИА Новости Крым.Во временном храме, рядом с временно закрытым на реставрацию Свято-Владимирским собором, прошла праздничная литургия. После этого на соборной площади состоялся молебен с чином освещения воды, который провел благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора протоирей Сергий Халюта.Затем состоялся крестный ход в Карантинную бухту и освящение вод Черного моря. Верующие окунаются в воду, но массового омовения пока не наблюдается.На месте дежурят медики, сотрудники МЧС и полиции.Херсонес был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Город просуществовал вплоть до XIV века. В разные времена Херсонес сначала был самостоятельным греческим городом-государством, затем принадлежал Боспорскому царству, Римской империи, Византии, Османской империи, Крымского ханства. В 1783 году, как и весь полуостров Крым, Херсонес вошел в состав России.Именно здесь в 988 году принял крещение князь Владимир вместе со своей дружиной, а впоследствии и окрестил всю Русь.Национальный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" сегодня является одной из самых известных и популярных достопримечательностей Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20240119/v-kerchi-iz-za-shtorma-otmenili-traditsionnye-kreschenskie-omoveniya-1134310191.html
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В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне

Севастопольцы отмечают Крещение Господне

10:38 19.01.2024 (обновлено: 10:45 19.01.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе отмечают Крещение Господне
В Севастополе отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на древней земле Херсонеса – в колыбели русского православия – в пятницу проходят праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Во временном храме, рядом с временно закрытым на реставрацию Свято-Владимирским собором, прошла праздничная литургия. После этого на соборной площади состоялся молебен с чином освещения воды, который провел благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора протоирей Сергий Халюта.
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
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Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
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Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
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Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
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Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
5 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
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Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСевастопольцы отмечают Крещение Господне
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
7 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
1 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
2 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
3 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
4 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
5 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
6 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
7 из 7
Севастопольцы отмечают Крещение Господне
© РИА Новости Крым
Затем состоялся крестный ход в Карантинную бухту и освящение вод Черного моря. Верующие окунаются в воду, но массового омовения пока не наблюдается.
На месте дежурят медики, сотрудники МЧС и полиции.
Херсонес был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Город просуществовал вплоть до XIV века. В разные времена Херсонес сначала был самостоятельным греческим городом-государством, затем принадлежал Боспорскому царству, Римской империи, Византии, Османской империи, Крымского ханства. В 1783 году, как и весь полуостров Крым, Херсонес вошел в состав России.
Именно здесь в 988 году принял крещение князь Владимир вместе со своей дружиной, а впоследствии и окрестил всю Русь.
Национальный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" сегодня является одной из самых известных и популярных достопримечательностей Севастополя.
В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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