https://crimea.ria.ru/20240119/v-sevastopole-na-drevney-zemle-khersonesa-prazdnuyut-kreschenie-gospodne-1134310578.html

В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне

В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне

В Севастополе на древней земле Херсонеса – в колыбели русского православия – в пятницу проходят праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня, передает... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T10:38

2024-01-19T10:38

2024-01-19T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на древней земле Херсонеса – в колыбели русского православия – в пятницу проходят праздничные мероприятия ко дню Крещения Господня, передает корреспондент РИА Новости Крым.Во временном храме, рядом с временно закрытым на реставрацию Свято-Владимирским собором, прошла праздничная литургия. После этого на соборной площади состоялся молебен с чином освещения воды, который провел благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора протоирей Сергий Халюта.Затем состоялся крестный ход в Карантинную бухту и освящение вод Черного моря. Верующие окунаются в воду, но массового омовения пока не наблюдается.На месте дежурят медики, сотрудники МЧС и полиции.Херсонес был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Город просуществовал вплоть до XIV века. В разные времена Херсонес сначала был самостоятельным греческим городом-государством, затем принадлежал Боспорскому царству, Римской империи, Византии, Османской империи, Крымского ханства. В 1783 году, как и весь полуостров Крым, Херсонес вошел в состав России.Именно здесь в 988 году принял крещение князь Владимир вместе со своей дружиной, а впоследствии и окрестил всю Русь.Национальный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" сегодня является одной из самых известных и популярных достопримечательностей Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20240119/v-kerchi-iz-za-shtorma-otmenili-traditsionnye-kreschenskie-omoveniya-1134310191.html

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