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6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе
6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2024
6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе
Севастопольские спасатели обнаружили шесть авиабомб и две минометные мины времен Великой Отечественной войны при обследовании мест, подготовленных для массового РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T15:45
2024-01-17T15:45
2024-01-17T15:45
севастополь
гу мчс россии по севастополю
общество
черное море
безопасность республики крым и севастополя
крещение в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Севастопольские спасатели обнаружили шесть авиабомб и две минометные мины времен Великой Отечественной войны при обследовании мест, подготовленных для массового купания людей в Крещение. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по городу."У берегов Херсонеса и в районе Радиогорки обнаружили боеприпасы советского производства времен Великой Отечественной войны. Это шесть авиабомб массой 2,5 килограмма каждая, а также две минометные мины. Их вывезли и уничтожили", - говорится в сообщении.Готовясь к празднику Крещения, с морского дна удалили также осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру и прочий опасный мусор."Особенно много находок сделали в районе пляжа Хрустальный, который значительно пострадал от сильнейшего ноябрьского шторма: подняли более полутора тонн металла – фрагменты прибрежных конструкций, в том числе множество зазубренных железных балок длиной до пяти метров", - добавили спасатели.Чтобы праздник Крещения не был испорчен, спасатели рекомендуют купаться только в установленных местах. В каждом городе Крыма список оборудованных мест для крещенских омовений утвержден и заранее опубликован. А мы приготовили советы для безопасных купаний в зимнем море.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступят ли в Крыму крещенские морозыКрещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, общество, черное море, безопасность республики крым и севастополя, крещение в крыму, новости крыма
6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе
В Севастополе со дна моря в местах купаний в Крещение подняли боеприпасы времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Севастопольские спасатели обнаружили шесть авиабомб и две минометные мины времен Великой Отечественной войны при обследовании мест, подготовленных для массового купания людей в Крещение. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по городу.
"У берегов Херсонеса и в районе Радиогорки обнаружили боеприпасы советского производства времен Великой Отечественной войны. Это шесть авиабомб массой 2,5 килограмма каждая, а также две минометные мины. Их вывезли и уничтожили", - говорится в сообщении.
Готовясь к празднику Крещения, с морского дна удалили также осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру и прочий опасный мусор.
"Особенно много находок сделали в районе пляжа Хрустальный, который значительно пострадал от сильнейшего ноябрьского шторма: подняли более полутора тонн металла – фрагменты прибрежных конструкций, в том числе множество зазубренных железных балок длиной до пяти метров", - добавили спасатели.
Чтобы праздник Крещения не был испорчен, спасатели рекомендуют купаться только в установленных местах. В каждом городе Крыма список оборудованных мест для крещенских омовений
утвержден и заранее опубликован. А мы приготовили советы
для безопасных купаний в зимнем море.
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