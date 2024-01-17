https://crimea.ria.ru/20240117/6-aviabomb-podnyali-so-dna-morya-v-mestakh-kreschenskikh-kupaniy-v-sevastopole-1134264019.html

6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе

6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.01.2024

6 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе

Севастопольские спасатели обнаружили шесть авиабомб и две минометные мины времен Великой Отечественной войны при обследовании мест, подготовленных для массового РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T15:45

2024-01-17T15:45

2024-01-17T15:45

севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Севастопольские спасатели обнаружили шесть авиабомб и две минометные мины времен Великой Отечественной войны при обследовании мест, подготовленных для массового купания людей в Крещение. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по городу."У берегов Херсонеса и в районе Радиогорки обнаружили боеприпасы советского производства времен Великой Отечественной войны. Это шесть авиабомб массой 2,5 килограмма каждая, а также две минометные мины. Их вывезли и уничтожили", - говорится в сообщении.Готовясь к празднику Крещения, с морского дна удалили также осколки стекла, жестяные банки, крупные ветки, доски, арматуру и прочий опасный мусор."Особенно много находок сделали в районе пляжа Хрустальный, который значительно пострадал от сильнейшего ноябрьского шторма: подняли более полутора тонн металла – фрагменты прибрежных конструкций, в том числе множество зазубренных железных балок длиной до пяти метров", - добавили спасатели.Чтобы праздник Крещения не был испорчен, спасатели рекомендуют купаться только в установленных местах. В каждом городе Крыма список оборудованных мест для крещенских омовений утвержден и заранее опубликован. А мы приготовили советы для безопасных купаний в зимнем море.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступят ли в Крыму крещенские морозыКрещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, гу мчс россии по севастополю, общество, черное море, безопасность республики крым и севастополя, крещение в крыму, новости крыма