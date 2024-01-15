Рейтинг@Mail.ru
Наступят ли в Крыму крещенские морозы - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240115/nastupyat-li-v-krymu-kreschenskie-morozy-1134203647.html
Наступят ли в Крыму крещенские морозы
Наступят ли в Крыму крещенские морозы - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Наступят ли в Крыму крещенские морозы
В конце недели во всех районах Крыма ожидается потепление. Снежная погода сменится дождями, затем ненадолго выглянет солнце, и уже 19 января, на Крещение, в... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T19:37
2024-01-15T20:46
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крым
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134110034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9fbb792d24af93444e9395745b11718.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В конце недели во всех районах Крыма ожидается потепление. Снежная погода сменится дождями, затем ненадолго выглянет солнце, и уже 19 января, на Крещение, в Крыму ожидаются дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.Днем 16 января холодный атмосферный фронт принесет на полуостров сильные дожди, в горах с мокрым снегом.17 января днем будет солнечно, температура поднимется до7 градусов тепла. 18 января потепление продолжится, а осадки прекратятся."Ночью будет от нуля до 5 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов выше нуля", - уточнила Татьяна Любецкая.При этом в субботу, 13 января, температура воздуха были ниже среднесуточной нормы на четыре градуса. Ночью столбик термометра опускался до -16 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избежать обморожения: 5 простых правил"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаГололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134110034_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8942d36420d844efe602bf1ea9d28658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крым, новости крыма, общество
Наступят ли в Крыму крещенские морозы

Перед Крещением в Крыму ожидается потепление до +13 градусов

19:37 15.01.2024 (обновлено: 20:46 15.01.2024)
 
© РИА Новости КрымМороз в Крыму
Мороз в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В конце недели во всех районах Крыма ожидается потепление. Снежная погода сменится дождями, затем ненадолго выглянет солнце, и уже 19 января, на Крещение, в Крыму ожидаются дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.
"19 января, на Крещение, вместо крещенских морозов будет дождь. Температура воздуха ночью и днем будет одна и та же, от 7 до 12 градусов тепла", - сказала она.
Днем 16 января холодный атмосферный фронт принесет на полуостров сильные дожди, в горах с мокрым снегом.

"Температурный фон ночью сегодня от двух до семи градусов тепла, завтра от четырех до девяти градусов плюсовой температуры. 17 января ночью местами будет снег и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до двух градусов тепла".

17 января днем будет солнечно, температура поднимется до7 градусов тепла. 18 января потепление продолжится, а осадки прекратятся.
"Ночью будет от нуля до 5 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов выше нуля", - уточнила Татьяна Любецкая.
При этом в субботу, 13 января, температура воздуха были ниже среднесуточной нормы на четыре градуса. Ночью столбик термометра опускался до -16 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как избежать обморожения: 5 простых правил
"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05В зооуголке Симферополя ввели жесткие запреты для посетителей
20:29COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе
20:10Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен
19:55На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больнице
19:46ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
19:37Наступят ли в Крыму крещенские морозы
19:25Как животные зооуголка в Симферополе пережили аномальные морозы и метель
19:10В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит
18:45"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт
18:28Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
18:02Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам
17:40Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:29Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
17:27Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
17:23Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США
17:22Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий Бундесвера
16:51США создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны
16:31Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе
16:09Российские военные уничтожили еще 580 боевиков и склад артиллерии ВСУ
15:56Дыру в бюджете на Украине хотят залатать "репарационными" облигациями
Лента новостейМолния