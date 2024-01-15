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Наступят ли в Крыму крещенские морозы

Наступят ли в Крыму крещенские морозы - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Наступят ли в Крыму крещенские морозы

В конце недели во всех районах Крыма ожидается потепление. Снежная погода сменится дождями, затем ненадолго выглянет солнце, и уже 19 января, на Крещение, в... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T19:37

2024-01-15T19:37

2024-01-15T20:46

татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В конце недели во всех районах Крыма ожидается потепление. Снежная погода сменится дождями, затем ненадолго выглянет солнце, и уже 19 января, на Крещение, в Крыму ожидаются дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.Днем 16 января холодный атмосферный фронт принесет на полуостров сильные дожди, в горах с мокрым снегом.17 января днем будет солнечно, температура поднимется до7 градусов тепла. 18 января потепление продолжится, а осадки прекратятся."Ночью будет от нуля до 5 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов выше нуля", - уточнила Татьяна Любецкая.При этом в субботу, 13 января, температура воздуха были ниже среднесуточной нормы на четыре градуса. Ночью столбик термометра опускался до -16 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избежать обморожения: 5 простых правил"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаГололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник

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