Наступят ли в Крыму крещенские морозы
Перед Крещением в Крыму ожидается потепление до +13 градусов
19:37 15.01.2024 (обновлено: 20:46 15.01.2024)
© РИА Новости КрымМороз в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В конце недели во всех районах Крыма ожидается потепление. Снежная погода сменится дождями, затем ненадолго выглянет солнце, и уже 19 января, на Крещение, в Крыму ожидаются дожди. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.
"19 января, на Крещение, вместо крещенских морозов будет дождь. Температура воздуха ночью и днем будет одна и та же, от 7 до 12 градусов тепла", - сказала она.
Днем 16 января холодный атмосферный фронт принесет на полуостров сильные дожди, в горах с мокрым снегом.
"Температурный фон ночью сегодня от двух до семи градусов тепла, завтра от четырех до девяти градусов плюсовой температуры. 17 января ночью местами будет снег и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до двух градусов тепла".
17 января днем будет солнечно, температура поднимется до7 градусов тепла. 18 января потепление продолжится, а осадки прекратятся.
"Ночью будет от нуля до 5 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов выше нуля", - уточнила Татьяна Любецкая.
При этом в субботу, 13 января, температура воздуха были ниже среднесуточной нормы на четыре градуса. Ночью столбик термометра опускался до -16 градусов.
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