https://crimea.ria.ru/20240115/gololeditsa-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1134073024.html

Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник

Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-15T00:01

2024-01-15T00:01

2024-01-14T20:05

погода в крыму

крымская погода

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег; днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +5...7 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +3...5, днем от +7...9 градусов.

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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