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Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник
Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-15T00:01
2024-01-15T00:01
2024-01-14T20:05
погода в крыму
крымская погода
симферополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег; днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +5...7 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +3...5, днем от +7...9 градусов.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь
Гололедица и потепление: погода в Крыму в понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 14 января ночью -3…+2 градуса, днем +4…+9, на южном побережье ночью до +5 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег; днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +5...7 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +9...11.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +3...5, днем от +7...9 градусов.