https://crimea.ria.ru/20240117/kreschenskie-kupaniya-v-krymu-i-sevastopole-mesta-dlya-omoveniya-1134227322.html

Крещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовения

Крещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовения - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Крещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовения

19 января в Крыму и Севастополе пройдут Крещенские купания. Список оборудованных мест, где будет обеспечено дежурство спасателей, сокрой помощи, полиции, а... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T07:03

2024-01-17T07:03

2024-01-17T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. 19 января в Крыму и Севастополе пройдут Крещенские купания. Список оборудованных мест, где будет обеспечено дежурство спасателей, сокрой помощи, полиции, а также организован горячий чай для окунающихся, - в подборке РИА Новости Крым.ЯлтаВ Ялте в Соборе святого благоверного и великого князя Александра Невского на ул. Садовая, 2, в 10.00 начнется великое освящение воды. В 12.00 пройдет Крестный ход на набережную к часовне Новомучеников и исповедников Русских, далее – освящение воды и окунание.В Гаспре в храме Святой равноапостольной Нины на Алупкинском шоссе, 46, в 10.30 начнется освящение воды, в 12.30 будет освящена вода на пляже санатория "Родина", где пройдет окунание. Также место для Крещенских купаний с 12.30 оборудуют на пляже "Рубикон".В Гурзуфе великое освящение воды в 10.00 начнется в Храме Успения Пресвятой Богородицы на ул. Пролетарская, 1. В 10:30 – Крестный ход на набережную, молебен, освящение воды, окунание.В Алупке место для Крещенских купаний организуют на детском пляже. Начнется окунание в 12.00.СевастопольПо информации правительства города и МЧС Севастополя, в регионе оборудуют следующие места для купания:– Пляж бухты Карантинной (территория Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический").– Пляж "Омега".– Пляж "Городской" (Балаклава).– Пляж "Мыс Хрустальный".– Пляж "Орловка".– Район причала № 286 в бухте Казачьей.– Район причала "Радиогорка".– Набережная гарнизонного пляжа поселка Качи.На пляже "Хрустальный", в поселке Кача и в бухте Казачьей совершить омовение можно будет и в ночное время.Также, по информации МЧС Севастополя, безопасность будет обеспечиваться на побережье вблизи базы отдыха "Звездный берег", на пляжах поселков Учкуевка и Андреевка.АлуштаПо информации Крымской митрополии, в Алуште 19 января в 11.00 на городской набережной у ротонды совершат чин великого освящения воды, после чего начнется окунание.В селе Малореченское 18 января в 18.00 на пляже – чин великого освящения воды и окунание.В селе Приветное в 12.00 на территории пляжа – чин великого освящения воды, окунание в море.ЕвпаторияПо информации администрации города, Крещенские купания будут организованы с 12.00 до 14.00 на ул. Симферопольская, 99б, на пляжной территории пансионата "Оазис".ФеодосияПраздничное богослужение пройдет в Казанском кафедральном соборе. В 12.00 оттуда отправится Крестный ход до городской набережной, где состоится чин освящения вод Феодосийского залива.Место для Крещенских купаний будет оборудовано между 2 и 3 бунами.Также места для омовения с 12.00 организуют в поселке Коктебель на ул. Набережной, в районе кафе "Камелот" и в селе Береговое на территории пляжа "Бора-Бора".КерчьПо информации администрации Керчи, купель будет оборудована на набережной города, у Генмола.Крещенские купания пройдут с 10.00 до 13.00. Начнутся они с освящения воды.СакиПо информации Крымской митрополии, на территории санатория "Полтава" в 11.00 будет совершен чин великого освящения воды, где и пройдет купание. Вход свободный.БахчисарайАдминистрация города со ссылкой на Бахчисарайское благочиние сообщает, что чин освящения воды состоится 19 января в 10.00 во дворе храма Феодоровской иконы Божией Матери и Крестильном храме. Крещенские купания запланированы 19 января в 12.00 селе Скалистом (естественный водоем).Читайте также на РИА Новости Крым:Наступят ли в Крыму крещенские морозыКрещение Господне: история и традиции празднованияПодготовиться к зимним купаниям: советы спасателей и хитрости "моржей"

https://crimea.ria.ru/20240116/kreschenskie-kupaniya-kak-poluchit-polzu-i-ne-navredit-zdorovyu-1134211141.html

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