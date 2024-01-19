https://crimea.ria.ru/20240119/iz-za-shtorma-v-yalte-i-feodosii-otmenili-kreschenskie-kupaniya-more-1134314180.html

Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море

Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море

Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T12:13

2024-01-19T12:13

2024-01-19T12:14

ялта

феодосия

евпатория

новости крыма

черное море

крещение в крыму

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти.По ее словам, волнение моря у берегов курорта составляет два балла.Аналогичное решение по рекомендации крымского главка МЧС приняли власти Феодосии.Власти также отметили, что в Казанском соборе для верующих организована крещенская купель.Республиканский главк МЧС также рекомендовал отменить традиционные крещенские купания в Евпатории, сообщила глава администрации Валентина Демидова."Если же вы примите решение сегодня окунаться в море, будьте предельно внимательными и осторожными", – предупредила она.Ранее об отмене традиционных крещенских купаний в море сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение ГосподнеНепогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домовПрекращено движение транспорта на дороге Алушта – Рабочий Уголок

ялта

феодосия

евпатория

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, феодосия, евпатория, новости крыма, черное море, крещение в крыму, штормовое предупреждение