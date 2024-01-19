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Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T12:13
2024-01-19T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти.По ее словам, волнение моря у берегов курорта составляет два балла.Аналогичное решение по рекомендации крымского главка МЧС приняли власти Феодосии.Власти также отметили, что в Казанском соборе для верующих организована крещенская купель.Республиканский главк МЧС также рекомендовал отменить традиционные крещенские купания в Евпатории, сообщила глава администрации Валентина Демидова."Если же вы примите решение сегодня окунаться в море, будьте предельно внимательными и осторожными", – предупредила она.Ранее об отмене традиционных крещенских купаний в море сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение ГосподнеНепогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домовПрекращено движение транспорта на дороге Алушта – Рабочий Уголок
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ялта, феодосия, евпатория, новости крыма, черное море, крещение в крыму, штормовое предупреждение
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
Власти Ялты и Феодосии отменили крещенские купания в акватории Черного моря из-за шторма
12:13 19.01.2024 (обновлено: 12:14 19.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти.
"В связи со сложными погодными условиями Ялтинским благочинием принято решение об отмене крестного хода на набережную и крещенских купаний в море", – написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, волнение моря у берегов курорта составляет два балла.
Аналогичное решение по рекомендации крымского главка МЧС приняли власти Феодосии.
"В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий в целях недопущения травматизма и гибели людей по рекомендации главного управления МЧС России по Республике Крым принято решение об отмене крещенских купаний в акватории Черного моря", – сообщает Telegram-канал местной администрации.
Власти также отметили, что в Казанском соборе для верующих организована крещенская купель.
Республиканский главк МЧС также рекомендовал отменить традиционные крещенские купания в Евпатории, сообщила глава администрации Валентина Демидова.
"Если же вы примите решение сегодня окунаться в море, будьте предельно внимательными и осторожными", – предупредила она.
Ранее об отмене традиционных крещенских купаний в море сообщил
мэр Керчи Святослав Брусаков.
На полуострове действует штормовое предупреждение
. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
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