Рейтинг@Mail.ru
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/iz-za-shtorma-v-yalte-i-feodosii-otmenili-kreschenskie-kupaniya-more-1134314180.html
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T12:13
2024-01-19T12:14
ялта
феодосия
евпатория
новости крыма
черное море
крещение в крыму
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_766b12507044bb98d8251899474ec49b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти.По ее словам, волнение моря у берегов курорта составляет два балла.Аналогичное решение по рекомендации крымского главка МЧС приняли власти Феодосии.Власти также отметили, что в Казанском соборе для верующих организована крещенская купель.Республиканский главк МЧС также рекомендовал отменить традиционные крещенские купания в Евпатории, сообщила глава администрации Валентина Демидова."Если же вы примите решение сегодня окунаться в море, будьте предельно внимательными и осторожными", – предупредила она.Ранее об отмене традиционных крещенских купаний в море сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение ГосподнеНепогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домовПрекращено движение транспорта на дороге Алушта – Рабочий Уголок
ялта
феодосия
евпатория
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f273274e120706eba6347c7293617920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, феодосия, евпатория, новости крыма, черное море, крещение в крыму, штормовое предупреждение
Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море

Власти Ялты и Феодосии отменили крещенские купания в акватории Черного моря из-за шторма

12:13 19.01.2024 (обновлено: 12:14 19.01.2024)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Вслед за Керчью крещенские купания в Черном море из-за шторма отменены в Ялте и Феодосии, сообщают местные власти.

"В связи со сложными погодными условиями Ялтинским благочинием принято решение об отмене крестного хода на набережную и крещенских купаний в море", написала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, волнение моря у берегов курорта составляет два балла.
Аналогичное решение по рекомендации крымского главка МЧС приняли власти Феодосии.

"В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий в целях недопущения травматизма и гибели людей по рекомендации главного управления МЧС России по Республике Крым принято решение об отмене крещенских купаний в акватории Черного моря", – сообщает Telegram-канал местной администрации.

Власти также отметили, что в Казанском соборе для верующих организована крещенская купель.
Республиканский главк МЧС также рекомендовал отменить традиционные крещенские купания в Евпатории, сообщила глава администрации Валентина Демидова.
"Если же вы примите решение сегодня окунаться в море, будьте предельно внимательными и осторожными", предупредила она.
Ранее об отмене традиционных крещенских купаний в море сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов
Прекращено движение транспорта на дороге Алушта – Рабочий Уголок
 
ЯлтаФеодосияЕвпаторияНовости КрымаЧерное мореКрещение в КрымуШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Громко в Евпатории – власти назвали причину
12:22В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
12:13Из-за шторма в Ялте и Феодосии отменили крещенские купания море
12:08Снова громко в Севастополе – что происходит
11:50В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
11:41В Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские сады
11:20Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
11:14Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
11:07Еще два украинских беспилотника атаковали Брянскую область
10:54Паром и катер в Севастополе остановлены из-за непогоды
10:38В Севастополе на древней земле Херсонеса празднуют Крещение Господне
10:18В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения
09:53Подтопления в Севастополе: число эвакуированных растет
09:26Экс-замглавы Евпатории получил 11 лет за взятку в особо крупном размере
09:11Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов
08:47В Брянской области при атаке дрона ВСУ на нефтебазу упал боеприпас
08:35Ефрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсии
08:14В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто
07:57Новая атака на Брянскую область
07:24Mercedes с водителем упал в котлован в Севастополе
Лента новостейМолния