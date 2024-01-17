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Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым
Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым
Штормовое предупреждение в связи с опасной погодой объявлено в Крыму на 19 и 20 января, сообщает главк МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T14:53
2024-01-17T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с опасной погодой объявлено в Крыму на 19 и 20 января, сообщает главк МЧС России по Крыму.Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за гололеда в Крыму на дороги вывели 160 единиц спецтехникиКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамВ Севастополе подтоплены дома и участки – эвакуированы два человека
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым

В Крыму 19 и 20 января ожидается мокрый снег, сильный ветер и гололедица

14:53 17.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМокрый снег. Архивное фото
Мокрый снег. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с опасной погодой объявлено в Крыму на 19 и 20 января, сообщает главк МЧС России по Крыму.
"В связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.
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