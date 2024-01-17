https://crimea.ria.ru/20240117/shtormovoy-veter-i-snegopady-vnov-obrushatsya-na-krym-1134261654.html

Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым

Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым

Штормовое предупреждение в связи с опасной погодой объявлено в Крыму на 19 и 20 января, сообщает главк МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T14:53

2024-01-17T14:53

2024-01-17T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в связи с опасной погодой объявлено в Крыму на 19 и 20 января, сообщает главк МЧС России по Крыму.Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за гололеда в Крыму на дороги вывели 160 единиц спецтехникиКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамВ Севастополе подтоплены дома и участки – эвакуированы два человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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