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В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле"
В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле"
В больницах на лечении остаются 74 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", 20 пациентов выпишут в ближайшие дни. Об этом сообщил министр здравоохранения РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T11:38
2024-03-28T11:38
"крокус сити холл"
минздрав рф
михаил мурашко
теракт
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В больницах на лечении остаются 74 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", 20 пациентов выпишут в ближайшие дни. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По словам Мурашко, трое пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии. Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуЛьвова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте
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"крокус сити холл", минздрав рф, михаил мурашко, теракт, новости, россия
В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Из больниц выписаны 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" – Мурашко

11:38 28.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкФлагманский центр экстренной помощи ГКБ им. Боткина в Москве.
Флагманский центр экстренной помощи ГКБ им. Боткина в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В больницах на лечении остаются 74 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", 20 пациентов выпишут в ближайшие дни. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Из больниц выписаны уже 90 пострадавших в "Крокус Сити Холл", амбулаторная помощь оказана 208 пациентам. 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось", – цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Мурашко, трое пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии. Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.
Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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"Крокус Сити Холл"Минздрав РФМихаил МурашкоТерактНовостиРоссия
 
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