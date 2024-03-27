Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
© Паралимпийский комитет РоссииВо время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова
© Паралимпийский комитет России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете РФ.
"Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в "Крокус Сити Холе" погибла Екатерина Попова – член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата, прекрасная спортсменка и замечательный человек", – информирует сайт организации.
Мастер спорта и двукратная чемпионка России Екатерина Попова в составе национальной сборной принимала участие в чемпионате Европы и других престижных международных соревнованиях, на которых завоевывала серебряные и бронзовые медали.
"Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", – подчеркнули в Паралимпийском комитете.
27 марта в больнице скончался еще один мужчина, раненый в ходе стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших во время теракта выросло до 140 человек.
На данный момент в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро пострадавших 22 марта в Красногорске детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
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