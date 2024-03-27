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Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T18:43
2024-03-27T18:14
"крокус сити холл"
новости
паралимпийский спорт
теракт
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете РФ.Мастер спорта и двукратная чемпионка России Екатерина Попова в составе национальной сборной принимала участие в чемпионате Европы и других престижных международных соревнованиях, на которых завоевывала серебряные и бронзовые медали.27 марта в больнице скончался еще один мужчина, раненый в ходе стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших во время теракта выросло до 140 человек.На данный момент в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро пострадавших 22 марта в Красногорске детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
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"крокус сити холл", новости, паралимпийский спорт, теракт, утраты
Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису

Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла чемпионка РФ по настольному теннису

18:43 27.03.2024
 
© Паралимпийский комитет РоссииВо время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова
Во время теракта в Крокус Сити Холле погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова
© Паралимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете РФ.
"Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в "Крокус Сити Холе" погибла Екатерина Попова – член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата, прекрасная спортсменка и замечательный человек", – информирует сайт организации.
Мастер спорта и двукратная чемпионка России Екатерина Попова в составе национальной сборной принимала участие в чемпионате Европы и других престижных международных соревнованиях, на которых завоевывала серебряные и бронзовые медали.

"Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", – подчеркнули в Паралимпийском комитете.

27 марта в больнице скончался еще один мужчина, раненый в ходе стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших во время теракта выросло до 140 человек.
На данный момент в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро пострадавших 22 марта в Красногорске детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
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"Крокус Сити Холл"НовостиПаралимпийский спортТерактУтраты
 
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