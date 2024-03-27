https://crimea.ria.ru/20240327/vo-vremya-terakta-v-krokuse-pogibla-chempionka-rf-po-nastolnomu-tennisu-1136080014.html

Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису

Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису

Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T18:43

2024-03-27T18:43

2024-03-27T18:14

"крокус сити холл"

новости

паралимпийский спорт

теракт

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибла двукратная чемпионка России, член паралимпийской сборной страны по настольному теннису Екатерина Попова. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете РФ.Мастер спорта и двукратная чемпионка России Екатерина Попова в составе национальной сборной принимала участие в чемпионате Европы и других престижных международных соревнованиях, на которых завоевывала серебряные и бронзовые медали.27 марта в больнице скончался еще один мужчина, раненый в ходе стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших во время теракта выросло до 140 человек.На данный момент в больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро пострадавших 22 марта в Красногорске детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, паралимпийский спорт, теракт, утраты