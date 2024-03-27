https://crimea.ria.ru/20240327/iz-bolnits-moskvy-vypisali-34-postradavshikh-pri-terakte-v-krokuse-1136064116.html

Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Из московских больниц на сегодняшний день выписаны 34 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", еще 60 человек находятся на лечении. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T09:37

2024-03-27T09:37

2024-03-27T09:56

сергей собянин

"крокус сити холл"

теракт

москва

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Из московских больниц на сегодняшний день выписаны 34 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", еще 60 человек находятся на лечении. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.Он также отметил, что количество пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. При этом ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян.Всего в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали почти 400 пожарных и спасателей и более 140 единиц пожарной техники. 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета отправились на место трагедии.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героевФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, "крокус сити холл", теракт, москва, новости, общество