https://crimea.ria.ru/20240326/terroristicheskaya-ugroza-v-rossii-sokhranyaetsya--direktor-fsb-1136051096.html

Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ

Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" террористическая угроза в России сохраняется,... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T15:31

2024-03-26T15:31

2024-03-26T15:31

александр бортников

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

терроризм

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" террористическая угроза в России сохраняется, передает РИА Новости.Он также подтвердил, что США передавали Россию информацию о готовящемся в стране теракте, но это были сведения общего характера."(Переданная американской стороной) информация о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан носила общий характер. Мы, конечно, реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры, чтобы не допустить такого рода проявлений. К сожалению, действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердилась", – сообщил директор ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-terroristov-iz-krokusa-khoteli-vstretit-na-ukraine-kak-geroev-1136049065.html

россия

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2024

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александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, безопасность, россия