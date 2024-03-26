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Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ
Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" террористическая угроза в России сохраняется,... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T15:31
2024-03-26T15:31
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
терроризм
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" террористическая угроза в России сохраняется, передает РИА Новости.Он также подтвердил, что США передавали Россию информацию о готовящемся в стране теракте, но это были сведения общего характера."(Переданная американской стороной) информация о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан носила общий характер. Мы, конечно, реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры, чтобы не допустить такого рода проявлений. К сожалению, действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердилась", – сообщил директор ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-terroristov-iz-krokusa-khoteli-vstretit-na-ukraine-kak-geroev-1136049065.html
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александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, безопасность, россия
Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ

Директор ФСБ Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

15:31 26.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" террористическая угроза в России сохраняется, передает РИА Новости.
"Да, к сожалению большому, это так", - сказал Бортников журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также подтвердил, что США передавали Россию информацию о готовящемся в стране теракте, но это были сведения общего характера.
"(Переданная американской стороной) информация о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан носила общий характер. Мы, конечно, реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры, чтобы не допустить такого рода проявлений. К сожалению, действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердилась", – сообщил директор ФСБ.
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Александр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактТерроризмБезопасностьРоссия
 
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