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Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК
Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК
На данный момент опознаны 84 тела погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", среди них пятеро детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T18:01
2024-03-27T18:01
"крокус сити холл"
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. На данный момент опознаны 84 тела погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", среди них пятеро детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В ведомстве добавили, что в Следственный комитет РФ поступили 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокусе".Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 140 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в терактеИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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"крокус сити холл", новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт
Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК

СК сообщил об опознании 84 тел погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

18:01 27.03.2024
 
© Следственный комитет РФСК сообщил об опознании 84 тел погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"
СК сообщил об опознании 84 тел погибших при теракте в Крокус Сити Холле
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. На данный момент опознаны 84 тела погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", среди них пятеро детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в Следственный комитет РФ поступили 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокусе".
Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.
"Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов", – уточнили в СК.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 140 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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"Крокус Сити Холл"НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Теракт
 
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