https://crimea.ria.ru/20240327/lvova-belova-rasskazala-o-sostoyanii-ranenykh-v-krokuse-detey-1136064825.html

Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей

Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей

В больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T10:25

2024-03-27T10:25

2024-03-27T10:25

"крокус сити холл"

дети

мария львова-белова

москва

московская область

новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.Детский омбудсмен накануне навестила двух пострадавших детей в московской больнице им. Башляевой – 12-летних ровесников Ясмину и Диму. Девочку уже перевели из реанимации в отделение. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. К ней приходят близкие."Малышка, конечно, в очень подавленном состоянии, но врачи говорят, что с каждым днем становится все бодрее, начинает идти на контакт. С ней работают психологи. В больницах московского региона сейчас ее старшая совершеннолетняя сестра и мама", - рассказала Львова-Белова.Дима поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, из "Крокус Сити Холла" его вынесла мама. Сейчас он находится в реанимации. По словам лечащего врача, мальчика стабилизировали, состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Мама навещает сына каждый день. Отец мальчика погиб, закрыв сына собой.Все о теракте в "Крокус Сити Холее" собрали здесь >>>Читайте также на РИА Новости Крым:Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", дети, мария львова-белова, москва, московская область, новости, теракт