https://crimea.ria.ru/20240327/lvova-belova-rasskazala-o-sostoyanii-ranenykh-v-krokuse-detey-1136064825.html
Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей
Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей
В больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T10:25
2024-03-27T10:25
2024-03-27T10:25
"крокус сити холл"
дети
мария львова-белова
москва
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новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.Детский омбудсмен накануне навестила двух пострадавших детей в московской больнице им. Башляевой – 12-летних ровесников Ясмину и Диму. Девочку уже перевели из реанимации в отделение. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. К ней приходят близкие."Малышка, конечно, в очень подавленном состоянии, но врачи говорят, что с каждым днем становится все бодрее, начинает идти на контакт. С ней работают психологи. В больницах московского региона сейчас ее старшая совершеннолетняя сестра и мама", - рассказала Львова-Белова.Дима поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, из "Крокус Сити Холла" его вынесла мама. Сейчас он находится в реанимации. По словам лечащего врача, мальчика стабилизировали, состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Мама навещает сына каждый день. Отец мальчика погиб, закрыв сына собой.Все о теракте в "Крокус Сити Холее" собрали здесь >>>Читайте также на РИА Новости Крым:Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
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"крокус сити холл", дети, мария львова-белова, москва, московская область, новости, теракт
Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей
Один пострадавший при теракте в "Крокусе" ребенок остается в крайне тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В больницах Москвы и Подмосковья остаются шестеро детей, пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Всего сейчас в больницах в Москве и Московской области шестеро детей, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Мы видим, как самоотверженно работают медики. Спасибо им большое за их труд", - написала она в своем Telegram-канале.
Детский омбудсмен накануне навестила двух пострадавших детей в московской больнице им. Башляевой – 12-летних ровесников Ясмину и Диму. Девочку уже перевели из реанимации в отделение. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. К ней приходят близкие.
"Малышка, конечно, в очень подавленном состоянии, но врачи говорят, что с каждым днем становится все бодрее, начинает идти на контакт. С ней работают психологи. В больницах московского региона сейчас ее старшая совершеннолетняя сестра и мама", - рассказала Львова-Белова.
Дима поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, из "Крокус Сити Холла" его вынесла мама. Сейчас он находится в реанимации. По словам лечащего врача, мальчика стабилизировали, состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Мама навещает сына каждый день. Отец мальчика погиб, закрыв сына собой.
Все о теракте в "Крокус Сити Холее" собрали здесь >>>
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