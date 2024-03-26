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МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 26.03.2024
МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" по состоянию 20.00 мск вторника, в нем 120 фамилий. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T20:51
2024-03-26T20:59
"крокус сити холл"
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
россия
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" по состоянию 20.00 мск вторника, в нем 120 фамилий.Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 20.00 мск размещен на официальном сайте ведомства. Отмечается, что информация будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.Все о трагедии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"Шклярский выразил соболезнования близким жертв теракта в "Крокусе"В "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма
https://crimea.ria.ru/20240326/avariyno-spasatelnye-raboty-v-krokus-siti-kholle-zaversheny-1136052927.html
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"крокус сити холл", мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, россия, теракт, новости
МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"

МЧС опубликовало список погибших в "Крокусе" на 120 фамилий

20:51 26.03.2024 (обновлено: 20:59 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" по состоянию 20.00 мск вторника, в нем 120 фамилий.
Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 20.00 мск размещен на официальном сайте ведомства. Отмечается, что информация будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
Все о трагедии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
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