https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html

"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"

"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"

Недавно переехавшая в Москву жительница полуострова Людмила Киприна со своим сыном-подростком Георгием чудом спаслись из киноконцернтного зала "Крокус Сити... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T15:02

2024-03-23T15:02

2024-03-23T15:02

"крокус сити холл"

эксклюзивы риа новости крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

красногорск

подмосковье

крым

новости крыма

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135957609_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_b020163c966a9214b1d9e34934e854ce.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Недавно переехавшая в Москву жительница полуострова Людмила Киприна со своим сыном-подростком Георгием чудом спаслись из киноконцернтного зала "Крокус Сити Холл" в Красногорске, захваченного террористами накануне вечером. Как Людмила написала на странице в своей социальной сети, им помогло то, что они опаздывали на концерт. По ее словам, после первого хлопка какой-то мужчина крикнул: "Стреляют, бежим". Люди начали стремительно двигаться к выходам. Мужчины выбивали двери запасных выходов, чтобы люди могли как можно скорее покинуть помещение. "Мужики выбили запасной выход и нас волной вынесло на улицу. Потом мы долго и быстро бежали. Позже издалека увидели, как все стало гореть", - пишет очевидица. В настоящий момент Людмила и ее сын Георгий находится в очереди в одну из больниц, чтобы сдать кровь для пострадавших. Она называет случившееся личной трагедией. "Я просто хотела пойти послушать свою любимую песню... С концертами на ближайшее время завязываю", - резюмирует она. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/polmilliona-za-terakt-odin-iz-napadavshikh-na-krokus-dal-pokazaniya-1135967758.html

красногорск

подмосковье

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, красногорск, подмосковье, крым, новости крыма, москва