https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
Недавно переехавшая в Москву жительница полуострова Людмила Киприна со своим сыном-подростком Георгием чудом спаслись из киноконцернтного зала "Крокус Сити... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:02
2024-03-23T15:02
2024-03-23T15:02
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Недавно переехавшая в Москву жительница полуострова Людмила Киприна со своим сыном-подростком Георгием чудом спаслись из киноконцернтного зала "Крокус Сити Холл" в Красногорске, захваченного террористами накануне вечером. Как Людмила написала на странице в своей социальной сети, им помогло то, что они опаздывали на концерт. По ее словам, после первого хлопка какой-то мужчина крикнул: "Стреляют, бежим". Люди начали стремительно двигаться к выходам. Мужчины выбивали двери запасных выходов, чтобы люди могли как можно скорее покинуть помещение. "Мужики выбили запасной выход и нас волной вынесло на улицу. Потом мы долго и быстро бежали. Позже издалека увидели, как все стало гореть", - пишет очевидица. В настоящий момент Людмила и ее сын Георгий находится в очереди в одну из больниц, чтобы сдать кровь для пострадавших. Она называет случившееся личной трагедией. "Я просто хотела пойти послушать свою любимую песню... С концертами на ближайшее время завязываю", - резюмирует она. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/polmilliona-za-terakt-odin-iz-napadavshikh-na-krokus-dal-pokazaniya-1135967758.html
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"крокус сити холл", фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, красногорск, подмосковье, крым, новости крыма, москва
"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
Крымчанка и ее сын смогли спастись в подмосковном теракте: рассказ очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Недавно переехавшая в Москву жительница полуострова Людмила Киприна со своим сыном-подростком Георгием чудом спаслись из киноконцернтного зала "Крокус Сити Холл" в Красногорске, захваченного террористами накануне вечером.
Как Людмила написала на странице в своей социальной сети, им помогло то, что они опаздывали на концерт.
"Паника, толпа, выстрелы один за одним. Все быстро и непонятно. Инстинкт выживания - это все, что у тебя есть в такую минуту. Нам повезло, мы быстро убежали через запасной вход. Убежали, потому что первый выстрел я услышала на рамке прохода в зал, и была возможность сориентироваться и выбежать на улицу", - описывает Людмила пережитое.
По ее словам, после первого хлопка какой-то мужчина крикнул: "Стреляют, бежим". Люди начали стремительно двигаться к выходам. Мужчины выбивали двери запасных выходов, чтобы люди могли как можно скорее покинуть помещение.
"Мужики выбили запасной выход и нас волной вынесло на улицу. Потом мы долго и быстро бежали. Позже издалека увидели, как все стало гореть", - пишет очевидица.
В настоящий момент Людмила и ее сын Георгий находится в очереди в одну из больниц, чтобы сдать кровь для пострадавших. Она называет случившееся личной трагедией.
"Я просто хотела пойти послушать свою любимую песню... С концертами на ближайшее время завязываю", - резюмирует она.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре
перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии
. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек
, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины
, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе
, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.