https://crimea.ria.ru/20240323/sostoyanie-16-postradavshikh-v-terakte-v-krokuse-krayne-tyazheloe-1135962384.html

Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое

Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое

Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T11:54

2024-03-23T11:54

2024-03-23T12:15

"крокус сити холл"

минздрав рф

происшествия

теракт

здравоохранение в россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0c/1121718350_0:16:3105:1763_1920x0_80_0_0_551ddf2381597ab5dbb9603e726fe721.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.Отмечается, что состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.При этом 32 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, еще восемь госпитализированных после теракта выписаны из больниц в удовлетворительном состоянии. отметил он.Всего в стационарах медицинская помощь оказывается 107 пострадавшим, в их числе четыре ребенка.Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.По данным центрам общественных связей ФСБ, напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. В ведомстве уточнили, что задержанных этапируют в Москву. В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", минздрав рф, происшествия, теракт, здравоохранение в россии, общество, новости