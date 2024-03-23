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Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:54
2024-03-23T12:15
"крокус сити холл"
минздрав рф
происшествия
теракт
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.Отмечается, что состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.При этом 32 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, еще восемь госпитализированных после теракта выписаны из больниц в удовлетворительном состоянии. отметил он.Всего в стационарах медицинская помощь оказывается 107 пострадавшим, в их числе четыре ребенка.Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.По данным центрам общественных связей ФСБ, напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. В ведомстве уточнили, что задержанных этапируют в Москву. В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", минздрав рф, происшествия, теракт, здравоохранение в россии, общество, новости
Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое

Состояние ребенка и 15 взрослых после теракта в "Крокусе" крайне тяжелое - Минздрав

11:54 23.03.2024 (обновлено: 12:15 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя
Медицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.
Отмечается, что состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
При этом 32 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, еще восемь госпитализированных после теракта выписаны из больниц в удовлетворительном состоянии. отметил он.
Всего в стационарах медицинская помощь оказывается 107 пострадавшим, в их числе четыре ребенка.
Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.
В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.
По данным центрам общественных связей ФСБ, напавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" после совершения теракта намеревались пересечь границу с Украиной, имея для этого соответствующие контакты на украинской стороне. В ведомстве уточнили, что задержанных этапируют в Москву.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
 
"Крокус Сити Холл"Минздрав РФПроисшествияТерактЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
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13:14Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
12:54Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
12:49Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
12:29Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
11:55ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
11:54Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
11:39Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
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10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
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09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
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